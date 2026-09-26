¿Juegan Gianluca Lapadula y Oliver Sonne? Las alineaciones para el amistoso Perú vs. Estados Unidos

Conoce las alineaciones titulares para el amistoso de hoy entre Perú vs. Estados Unidos a disputarse en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Llegó el día de un nuevo estreno de la Selección Peruana. Así es, el equipo de todos volverá a mostrarse en sociedad en esta gira norteamericana y el primer rival será Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Si bien se han podido conocer distintas informaciones sobre el trabajo de los nuestros durante los últimos entrenamientos, ahora vamos a ver los detalles de las alineaciones titulares.

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En principio, es importante tener en cuenta que Perú no podrá contar con André Carrillo, quien llegó sentido desde Corinthians y se ha mantenido haciendo trabajos de recuperación que no le permitirán estar el día de hoy ante Estados Unidos. Eso sí, Mano Menezes confirmó en la última conferencia de prensa que el volante sí podrá competir en los próximos tres amistosos internacionales.

Asimismo, hay algunas novedades en el equipo titular de la Bicolor en la zona defensiva y ofensiva. Oliver Sonne logró recuperarse a tiempo y estará a total disposición para estar desde el inicio de partido. Quien también tendría la chance de arrancar es Gianluca Lapadula al haber sido probado en los últimos días como el delantero y detrás de él jugaría Jairo Vélez como una especie de mediapunta.

Las alineaciones para el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Perú | Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

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Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Tanner Tessman; Brendan Aaronson, Giovanni Reyna, Timothy Weah y Haji Wright. DT: Mauricio Pochettino.

¿A qué hora se juega el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos?

Perú | Disney+ Premium, Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel), América TV y América TV GO

Resto de Sudamérica (excepto Brasil) y Centroamérica | Disney+ Premium

Brasil | ESPN Brasil y Disney+ Premium

México | ESPN 2 México y Disney+ Premium

Estados Unidos | fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio

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