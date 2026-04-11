Decisión histórica que sacude el mapa de las Eliminatorias. La Selección Peruana cambiará de estrategia y apostará por la altura para enfrentar a dos gigantes: la Selección de Argentina y la Selección de Brasil.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, en la Federación Peruana de Fútbol ya no hay dudas: el camino es jugar en Cusco. La decisión está tomada y responde a una lógica deportiva clara: aprovechar la geografía como ventaja competitiva.

El escenario elegido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3,399 metros sobre el nivel del mar. Un contexto que históricamente ha complicado a selecciones visitantes y que ahora será utilizado estratégicamente por Perú.

La medida no es improvisada. Se sustenta en antecedentes recientes, como el triunfo de la selección femenina ante Uruguay en Cusco, resultado que terminó de convencer a los dirigentes de que la altura puede ser un factor determinante.

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La Selección Peruana femenina tras el triunfo ante Uruguay por 2-1 en Cusco. (Foto: La Bicolor)

Perú jugará ante Argentina y Brasil en Cusco por las Eliminatorias

Eso sí, la decisión no será general. En principio, solo se aplicará para los partidos ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, lo que revela un enfoque quirúrgico: usar la altura solo contra los rivales más poderosos.

Así, la Selección Peruana apuesta por un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de competir, se trata de incomodar. Porque cuando enfrentas a los mejores del mundo, cualquier ventaja puede marcar la diferencia.

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🎙️Gustavo Peralta: "En la FPF se han convencido más que la selección peruana masculina tiene que jugar algunos partidos en Cusco. Y así va a ser. Contra Argentina y Brasil, se jugará en altura"#L1Radio



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¿Cómo quedó Perú cuando jugó ante Brasil y Argentina?

Perú perdió ante Argentina el último partido que jugó por las Eliminatorias por 0-2 en Lima, mientras que ante Brasil cayó 0-1 también en Lima y por las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuál es la altura de la ciudad de Cusco?

La ciudad de Cusco está a una altura de 3,399 metros sobre el nivel del mar.

Datos claves

La Selección Peruana jugará contra Argentina y Brasil en el Cusco por las Eliminatorias.

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El escenario elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a 3,399 metros de altura.