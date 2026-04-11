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Perú define la ciudad de altura para enfrentar a Argentina y a Brasil en las Eliminatorias: “Será en…”

La Federación Peruana de Fútbol está convencida de que Perú jugará en la altura ante Argentina y Brasil, y ya decidió la ciudad.

Pedro Gallese con la Selección Peruana y las banderas de Brasil y de Argentina.
© Producción Bolavip.Pedro Gallese con la Selección Peruana y las banderas de Brasil y de Argentina.

Decisión histórica que sacude el mapa de las Eliminatorias. La Selección Peruana cambiará de estrategia y apostará por la altura para enfrentar a dos gigantes: la Selección de Argentina y la Selección de Brasil.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, en la Federación Peruana de Fútbol ya no hay dudas: el camino es jugar en Cusco. La decisión está tomada y responde a una lógica deportiva clara: aprovechar la geografía como ventaja competitiva.

El escenario elegido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3,399 metros sobre el nivel del mar. Un contexto que históricamente ha complicado a selecciones visitantes y que ahora será utilizado estratégicamente por Perú.

La medida no es improvisada. Se sustenta en antecedentes recientes, como el triunfo de la selección femenina ante Uruguay en Cusco, resultado que terminó de convencer a los dirigentes de que la altura puede ser un factor determinante.

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La Selección Peruana femenina tras el triunfo ante Uruguay por 2-1 en Cusco. (Foto: La Bicolor)

Perú jugará ante Argentina y Brasil en Cusco por las Eliminatorias

Eso sí, la decisión no será general. En principio, solo se aplicará para los partidos ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, lo que revela un enfoque quirúrgico: usar la altura solo contra los rivales más poderosos.

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Así, la Selección Peruana apuesta por un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de competir, se trata de incomodar. Porque cuando enfrentas a los mejores del mundo, cualquier ventaja puede marcar la diferencia.

¿Cómo quedó Perú cuando jugó ante Brasil y Argentina?

Perú perdió ante Argentina el último partido que jugó por las Eliminatorias por 0-2 en Lima, mientras que ante Brasil cayó 0-1 también en Lima y por las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuál es la altura de la ciudad de Cusco?

La ciudad de Cusco está a una altura de 3,399 metros sobre el nivel del mar.

Datos claves

  • La Selección Peruana jugará contra Argentina y Brasil en el Cusco por las Eliminatorias.
  • El escenario elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a 3,399 metros de altura.
  • La Federación Peruana de Fútbol tomó la decisión tras el triunfo femenino ante Uruguay.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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