El técnico Mano Menezes bajó la tensión entre Renato Tapia y la Selección Peruana con una frase conciliadora.

La Selección Peruana se encuentra ultimando detalles para enfrentar a la Selección de Haití hoy en un partido amistoso que marcará una nueva prueba dentro del proceso encabezado por Mano Menezes. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, uno de los temas que sigue generando debate entre los hinchas es la ausencia de varios jugadores experimentados en la convocatoria.

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Uno de los casos más comentados es el de Renato Tapia, volante que actualmente milita en Al Wasl y que no fue considerado para los amistosos frente a Haití y España. Su ausencia llamó especialmente la atención debido a que durante años fue una pieza habitual en la ‘Bicolor’.

El mediocampista fue un futbolista recurrente en los procesos de Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati. Sin embargo, en la actual etapa encabezada por Mano Menezes todavía no ha sido convocado, situación que alimentó especulaciones sobre posibles diferencias fuera del campo.

Diversas versiones apuntan a que existirían desacuerdos entre Tapia y Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Incluso, en los últimos meses también trascendieron versiones sobre discrepancias internas con Christian Cueva, aunque ninguna de estas situaciones ha sido confirmada oficialmente por la selección.

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Mano Menezes dirigiendo una práctica de la Selección Peruana. (Foto: Instagram Selección Peruana)

Mano Menezes dejó abierta la puerta para el regreso de Tapia

Consultado sobre los futbolistas que no fueron convocados para esta fecha FIFA, Mano Menezes fue contundente al señalar que ningún jugador está descartado de futuras convocatorias: “No hay ningún jugador que tenga la puerta cerrada. No hay ningún caso que ningún jugador no puede estar acá en la Selección por un punto u otro. Hay otros jugadores de experiencia que no están en la selección también, que tienen cualidades técnicas para estar”, declaró el estratega brasileño.

Con estas palabras, Menezes dejó claro que la ausencia de Renato Tapia no significa un cierre definitivo de ciclo en la Bicolor. Por el contrario, el entrenador abrió la posibilidad de que el volante vuelva a ser considerado más adelante, siempre dentro de la construcción del nuevo proyecto deportivo que busca consolidar para los próximos años.

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Renato Tapia durante el partido entre Perú vs. Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití?

El partido entre Perú vs. Haití se juega hoy, viernes 5 de junio, desde las 7:00 PM y en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿En qué canal ver partido Perú vs. Haití?

Para ver el partido de Perú vs. Haití se debe sintonizar Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar TV), América Televisión (Canal 4) y ATV (Canal 9). Por la señal de streaming oficial también se podrá ver online por América TV GO y Movistar TV App.

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Datos claves

La Selección Peruana de fútbol juega hoy un partido amistoso internacional frente a Haití.

Mano Menezes decidió no convocar al volante Renato Tapia para los amistosos vigentes.

Renato Tapia juega en Al Wasl tras su paso previo por la selección nacional.