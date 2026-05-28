Las sorpresas de Mano Menezes en la lista de convocados de la Selección Peruana

Perú presentó varias novedades en su convocatoria con jugadores del torneo local y del extranjero que buscarán aprovechar su oportunidad.

La Selección Peruana inició su preparación con miras a las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030. Este jueves 28 de mayo, el técnico brasileño Mano Menezes presentó su lista oficial de convocados para los amistosos frente a España y Haití.

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El estratega evaluó tanto a los jugadores más destacados del torneo local como a los futbolistas que militan en el extranjero. Revisa aquí quiénes fueron las sorpresas en la nómina.

Las sorpresas de la Selección Peruana

La reciente convocatoria de la Selección Peruana dejó varias novedades, entre ellas las presencias de Matías Córdova de Comerciantes Unidos, Matías Zegarra de Melgar, Rodrigo Vilca de Comerciantes Unidos, Bassco Soyer del Gil Vicente y Jhonny Vidales de Melgar, futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la consideración del comando técnico.

Lista de convocados de Perú para amistosos internacionales

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Alejandro Duarte (Alianza Lima)

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Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Fabio Gruber (Núremberg)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Matías Lazo (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians)

Erick Noriega (Gremio)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Jesús Pretell (LDU)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Jhonny Vidales (Melgar)

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La convocatoria de la Selección Peruana (Oficial).

¿Cuándo juega Perú ante Haití y España?

La Selección Peruana afrontará primero un amistoso frente a Haití el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos. El compromiso se disputará desde las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Posteriormente, la jugará ante España el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de México, encuentro pactado para las 21:00 horas en horario peruano, ecuatoriano y colombiano. El combinado europeo utilizará este partido como preparación para la Copa del Mundo.

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DATOS CLAVES

El técnico Mano Menezes presentó la lista de convocados de la Selección Peruana este jueves.

Perú disputará sus encuentros amistosos internacionales ante los combinados de España y Haití.

La nómina de convocados incluyó sorpresas como Matías Córdova de Comerciantes Unidos.