Cienciano igualó 1-1 ante Juventud en el Cusco por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles

Cienciano y Juventud se enfrentaron por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Con las chances intactas de meterse a una siguiente ronda del torneo continental desde la previa, notamos que los imperiales arrancaron muy bien el encuentro ya que generaron algunos chances de gol muy importantes; mientras que la visita tampoco es que metió atrás con la intención del triunfo.
En cuanto al trámite del partido, Cienciano fue quien tomó las riendas desde un inicio por cómo empezamos a ver las intenciones y Juventud tuvo lo suyo, aunque sin tantas ocasiones de peligro. Recién a los 19′ apareció Kevin Becerra para anotar el 1-0 tras un buen cabezazo y luego no se dieron más emociones. Es así que el primer tiempo terminó a favor del equipo imperial.
De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, fue Juventud que salió con otra actitud y como premio de este momwnro es que a los 61′ apareció Emanuel Cecchini para encontrar el empate tras un tiro de esquina. Luego, sin más emociones de por medio, el partido terminó empatado 1-1 y Cienciano disputará el repechaje de la Copa Sudamericana 2026.
El gol de Emanuel Cecchini para el Cienciano 1-1 Juventud
¡JUVENTUD IGUALÓ LAS ACCIONES!— DSPORTS (@DSports) May 27, 2026
A los 63' Emanuel Cecchini, de cabeza, convirtió el 1-1 ante Cienciano.
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El gol de Kevin Becerra para el Cienciano 1-0 Juventud
¡GOOOL DE CIENCIANO!— DSPORTS (@DSports) May 27, 2026
A los 20' Kevin Becerra, de cabeza, anotó el 1-0 ante Juventud.
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Revive el minuto a minuto de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026
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La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
DATOS CLAVES
- Empate 1-1 entre Cienciano y Juventud asegura el repechaje en la Copa Sudamericana 2026.
- Kevin Becerra abrió el marcador de cabeza para Cienciano a los 19 minutos.
- Emanuel Cecchini anotó el gol del empate definitivo para Juventud a los 61 minutos.