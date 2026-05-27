Cienciano igualó 1-1 ante Juventud en el Cusco por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles

Cienciano y Juventud se vieron las caras esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El marcador quedó empatado y los cusqueños jugarán el repechaje de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Juventud se enfrentaron por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Con las chances intactas de meterse a una siguiente ronda del torneo continental desde la previa, notamos que los imperiales arrancaron muy bien el encuentro ya que generaron algunos chances de gol muy importantes; mientras que la visita tampoco es que metió atrás con la intención del triunfo.

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En cuanto al trámite del partido, Cienciano fue quien tomó las riendas desde un inicio por cómo empezamos a ver las intenciones y Juventud tuvo lo suyo, aunque sin tantas ocasiones de peligro. Recién a los 19′ apareció Kevin Becerra para anotar el 1-0 tras un buen cabezazo y luego no se dieron más emociones. Es así que el primer tiempo terminó a favor del equipo imperial.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, fue Juventud que salió con otra actitud y como premio de este momwnro es que a los 61′ apareció Emanuel Cecchini para encontrar el empate tras un tiro de esquina. Luego, sin más emociones de por medio, el partido terminó empatado 1-1 y Cienciano disputará el repechaje de la Copa Sudamericana 2026.

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El gol de Emanuel Cecchini para el Cienciano 1-1 Juventud

¡JUVENTUD IGUALÓ LAS ACCIONES!



A los 63' Emanuel Cecchini, de cabeza, convirtió el 1-1 ante Cienciano.



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El gol de Kevin Becerra para el Cienciano 1-0 Juventud

Revive el minuto a minuto de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026

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Todos los detalles de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

DATOS CLAVES

Empate 1-1 entre Cienciano y Juventud asegura el repechaje en la Copa Sudamericana 2026.

entre Cienciano y Juventud asegura el repechaje en la Copa Sudamericana 2026. Kevin Becerra abrió el marcador de cabeza para Cienciano a los 19 minutos.

abrió el marcador de cabeza para Cienciano a los 19 minutos. Emanuel Cecchini anotó el gol del empate definitivo para Juventud a los 61 minutos.