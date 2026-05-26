Siguen saliendo las listas oficiales de los países que van al Mundial 2026 y la atención se centró por dos exs Alianza Lima.

A pocos días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, varias selecciones ya hicieron oficial sus listas de convocados y en Panamá llamó mucho la atención la presencia de futbolistas que dejaron huella en la Liga 1 de Perú y especialmente en Alianza Lima.

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Entre los convocados aparecen Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, dos jugadores que pasaron por Alianza Lima y que incluso lograron marcar goles con la camiseta blanquiazul antes de dar el salto nuevamente al fútbol internacional.

La selección panameña integrará el Grupo L del Copa Mundial de la FIFA 2026 y tendrá una durísima fase de grupos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, en una serie donde buscarán superar la actuación realizada en Rusia 2018.

Pero los ex Alianza Lima no son los únicos con pasado en el fútbol peruano que estarán presentes en el Mundial, ya que también fueron llamados Alberto Quintero, recordado por sus etapas en Universitario de Deportes y Cienciano, además de José Fajardo, exjugador de Cusco FC.

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Cecilio Waterman festejando uno de sus goles con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Panamá llevará fuerte presencia de ex Liga 1 al Mundial 2026

La convocatoria oficial presentada por el técnico Thomas Christiansen dejó en evidencia el gran nivel competitivo que suelen tener los futbolistas panameños que llegan al campeonato peruano, pues varios de ellos terminaron consolidándose como piezas importantes de su selección nacional.

Con la presencia de Cecilio Waterman, Jiovany Ramos, Alberto Quintero y José Fajardo en la lista final, queda claro que la Liga 1 de Perú sigue siendo una vitrina importante para jugadores internacionales que terminan compitiendo al máximo nivel en el escenario más grande del fútbol mundial.

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Jiovany Ramos festejando su gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Panamá?

Panamá está en el Grupo L del Mundial 2026 y jugará contra Ghana, Croacia e Inglaterra.

¿Cuáles son los partidos de Panamá en el Mundial 2026?

Panamá enfrentará a Ghana em Toronto el 17 de junio a las 6:00 PM, luego a Croacia en Toronto el 23 de junio a las 6:00 PM y finalmente a Inglaterra en Nueva Jersey el 27 de junio a las 4:00 PM.

Datos claves

La Selección de Panamá incluyó en su lista mundialista a los ex Alianza Lima Waterman y Ramos.

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El combinado dirigido por Thomas Christiansen integrará el Grupo L frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.