Los jugadores de Alianza Lima y Universitario convocados a la Selección Peruana para enfrentar a España y Haití

La Selección Peruana se prepara para dos encuentros amistosos que le ayudarán a seguir preparándose para las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. En este caso el entrenador Mano Menezes ha mantenido una base de jugadores que en la última convocatoria.
Como era de esperar no podían faltar jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los más grandes del país siempre están aportando a la ‘Bicolor’, aunque en este caso con cantidades diferentes. Más que todo el momento que están pasando cada uno ha hecho que se den algunos cambios.
¿Qué jugadores convocaron de Alianza Lima a la Selección Peruana?
Tras haber ganado el Torneo Apertura, el cuadro de La Victoria tiene varios convocados. Lo que les podría dar una gran oportunidad para que puedan llegar incluso a ser vistos por ojeadores extranjeros. Estando en mercado de verano en Europa, por ahí podría venirse una buena venta si es que consiguen rendir con Perú.
Jairo Vélez sigue siendo uno de los fijos en Perú. Su gran nivel con la camiseta ‘Blanquiazul’ ha hecho que se vuelva uno de los favoritos de Mano Menezes. Renzo Garcés también se mantiene, siendo de los zagueros centrales más importantes del actual conjunto patrio.
Por su lado, Marco Huamán se mantuvo en forma y con ello vuelve a ser llamado, otro de los que podría incluso ver la posibilidad de emigrar.
Convocados de Alianza Lima:
¿Qué jugadores convocaron de Universitario a la Selección Peruana?
El bajo rendimiento del plantel de Universitario de Deportes ha hecho que no terminen aportando muchos jugadores esta vez. El DT brasileño ha considerado que esta vez debe contar con solo unos pocos pues otros no están para competir en grandes escenarios.
Jairo Concha logró ser de los pocos de la ‘U’ que sigue en un gran nivel a pesar de todo. Siendo un jugador que genera fútbol, pero que deberá mejorar con la camiseta ‘Bicolor’.
Convocados de Universitario:
La lista completa de convocados de la Selección Peruana
ARQUEROS
- Alejandro Duarte (Alianza Lima)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Pedro Gallese (Deportivo Cali – Colombia)
DEFENSORES
- Alfonso Barco (HNK Rijeka – Croacia)
- Fabio Gruber (Núremberg – Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Sparta Praga – República Checa / Burnley – Inglaterra)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
CENTROCAMPISTAS
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- André Carrillo (Corinthians – Brasil)
- Erick Noriega (Gremio – Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU Quito – Ecuador)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
DELANTEROS
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá)
- Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Alex Valera (Universitario)
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona – Israel)
Datos Claves
