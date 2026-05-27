Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así quedó Cienciano tras 1-1 ante Juventud

Se definió el Grupo B de la Copa Sudamericana. El 'Papá' logró clasificar, aunque desperdició la chance de hacerlo como líder. Mineiro pasó directo a octavos de final.

El Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 se definió este miércoles 27 de mayo. En el Cusco, Cienciano sufrió para lograr un empate que lo metió en la eliminatoria a los octavos de final. Es que Atlético Mineiro ganó su partido, terminó como líder y se metió en la instancia de los 16 mejores.

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Este grupo era de los más parejos hasta antes del arranque de los partidos. Todos tenían chance de clasificar, ya que Cienciano, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello llegaron con 7 puntos. En tanto, Juventud tenía 6 unidades. Por lo cual, los equipos que ganen se metían en la siguiente instancia.

Este es el caso de Mineiro que, con el 1-0 ante Puerto Cabello en Brasil, terminó en el primer lugar. Así, es el equipo que pasó directo a octavos de final. En tanto, Cienciano quedó como segundo debido al punto que sumó ante Juventud y jugará la instancia de eliminatoria, es decir, la fase previa a octavos o el repechaje.

Así quedó el grupo B de la Copa Sudamericana 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Atlético Mineiro 10 6 3 1 2 +2 2 Cienciano 8 6 2 2 2 -2 3 Juventud de Las Piedras 7 6 1 4 1 +3 4 Academia Puerto Cabello 7 6 2 1 3 -3

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Resultados de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro 1-0 Academia Puerto Cabello (gol de Bernard).

Cienciano 1-1 Juventud (goles de Kevin Becerra y Emanuel Cecchini).

¿Qué equipo del Grupo B clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Atlético Mineiro se clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al terminar en el primer lugar del Grupo B con 10 puntos.

¿Qué equipo del Grupo B se metió en la eliminatoria a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

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Cienciano del Cusco terminó en el segundo lugar con 8 puntos y se clasificó a la eliminatoria a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¿Qué equipos del Grupo B quedaron eliminados de la Copa Sudamericana 2026?

Juventud y Academia Puerto Cabello quedaron eliminados de la Copa Sudamericana al terminar en el Grupo B en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, ambos con 7 unidades.

Datos claves

Atlético Mineiro clasificó líder a octavos de la Copa Sudamericana 2026 con 10 puntos.

clasificó líder a octavos de la Copa Sudamericana 2026 con 10 puntos. Cienciano empató 1-1 con Juventud y jugará la eliminatoria a octavos con 8 puntos.

empató 1-1 con Juventud y jugará la eliminatoria a octavos con 8 puntos. Juventud y Academia Puerto Cabello quedaron eliminados del Grupo B con 7 unidades.