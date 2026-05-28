Las ausencias en la convocatoria de Perú para los amistosos ante Haití y España

El DT brasileño dejó fuera de la convocatoria de Perú a varios jugadores que aparecían como posibles opciones para esta fecha FIFA.

La más reciente convocatoria de la Selección Peruana no solo dejó sorpresas por los nombres incluidos, sino también por algunos futbolistas que finalmente no fueron considerados por Mano Menezes.

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Varios jugadores que venían siendo seguidos por los hinchas y la prensa terminaron quedando fuera de la lista oficial para los próximos amistosos de la ‘Bicolor’ frente a Haití y España.

Las ausencias en la convocatoria de Perú

Entre las principales ausencias en la convocatoria de la Selección Peruana resaltan nombres como Renato Tapia, Joao Grimaldo, César Inga, Jesús Castillo, Diego Enríquez y Diego Romero, futbolistas que habían aparecido como opciones para integrar la lista de Mano Menezes en esta fecha FIFA.

Asimismo, tampoco fueron considerados Juan Pablo Goicochea, Felipe Chávez y Piero Quispe, jugadores que también generaban expectativa entre los hinchas debido a su presente y continuidad en sus respectivos clubes.

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Lista de convocados de Perú para amistosos internacionales

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Alejandro Duarte (Alianza Lima)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Fabio Gruber (Núremberg)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Matías Lazo (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians)

Erick Noriega (Gremio)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Jesús Pretell (LDU)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

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Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Jhonny Vidales (Melgar)

La convocatoria de la Selección Peruana (Oficial).

¿Cuándo juega Perú ante Haití y España?

La Selección Peruana disputará en primer lugar un encuentro amistoso ante Haití el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos. El duelo comenzará a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

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Más adelante, la ‘Bicolor’ enfrentará a España el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de México desde las 21:00 horas de nuestro país. La escuadra europea tomará este compromiso como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

DATOS CLAVES

El entrenador Mano Menezes dejó fuera de la convocatoria a varios futbolistas habituales de la selección.

El mediocampista Renato Tapia resalta entre las principales ausencias para los próximos partidos amistosos.

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