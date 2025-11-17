Ben Brereton lanzó dardo contra Ricardo Gareca y ‘calentó’ la previa del duelo ante Perú

Chile consiguió un buen resultado en su reciente amistoso frente a Rusia. El triunfo generó un ambiente optimista en ‘La Roja’, especialmente porque el equipo se reencontró con el gol.

Finalizado el encuentro, Ben Brereton, delantero del combinado ‘sureño’ expresó sus impresiones y dejó un comentario bastante sorpresivo sobre la actualidad de su selección.

El atacante manifestó que siempre es un orgullo ponerse la camiseta de su país, aunque reconoció cierta tristeza por no haber conseguido la clasificación al Mundial. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una frase que varios interpretaron como una posible indirecta a Ricardo Gareca.

Ben Brereton y Ricardo Gareca durante un partido con Chile (Difusión).

¿Indirecta a Ricardo Gareca?

“Obviamente quiero jugar por Chile, entonces cuando no venía era obvio que quería jugar por la selección y ahora estoy muy feliz de estar de vuelta con los muchachos. He disfrutado del último y anterior viaje. Ha sido muy divertido y hemos conseguido buenos resultados, así que ha sido una concentración feliz, todos estamos contentos y emocionados por el futuro“, señaló en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Siempre que vengo a Chile los compañeros son increíbles. Es un buen grupo, puedes verlo dentro y fuera de la cancha. Todos estamos decepcionados de no haber clasificado al Mundial, pero dimos vuelta la página y ahora nos centramos en lo que tenemos por delante”.

Con respecto al nuevo comando técnico, el ‘9’ dejó un mensaje que llamó la atención, pues muchos lo interpretaron como una supuesta indirecta a Ricardo Gareca.

“El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes”, expresó.

Calentó la previa del Perú vs. Chile

Por otro lado, Brereton señaló que, pese a estar contento por sus anotaciones, su principal objetivo ahora es rendir al máximo frente a Perú, ya que todo el plantel chileno apunta a conseguir tres victorias consecutivas.

“Queremos ganar y tener buenas actuaciones. Estoy muy contento de haber marcado gol en el partido contra Perú y ante Rusia. En lo personal es muy bueno, mi familia estaba muy contenta en Inglaterra y Chile. Así que es algo brillante para mí, pero ahora estamos concentrados en el nuevo partido contra Perú para alcanzar tres victorias consecutivas”, comentó.

Por último, aseguró que “ellos (Perú) también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria”.

Ben Brereton vs. Perú (Difusión).

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

La Selección Peruana volverá a la acción cuando se mida ante Chile en un nuevo amistoso internacional este martes 18 de noviembre en las instalaciones del estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi (Rusia).

