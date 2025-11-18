En pleno partido de Perú vs. Chile, FIFA impone sanción que perjudica a Erick Noriega en Gremio

Erick Noriega fue uno de los futbolistas que ingresó en el segundo tiempo en la derrota de la Selección Peruana por 2-1 ante Chile en Sochi, Rusia. Mientras disputaba sus minutos en este amistoso internacional, la FIFA sancionó a su club, Gremio. Este martes se conoció la prohibición de fichajes e inscripción de futbolistas para el conjunto tricolor por las próximas tres ventanas de transferencias.

La sanción de la FIFA se conoció este martes 18 de noviembre. Se trata de un castigo por una deuda, lo que provoca que se le impida realizar fichajes e inscribir nuevos jugadores durante las próximas tres ventanas de transferencias. Esto trascendió justo cuando una de sus figuras, Erick Noriega, disputó el segundo tiempo de Perú ante Chile.

El exdefensor de Alianza Lima jugó sólo 20 minutos en la derrota 2-1 de ‘La Bicolor’ ante ‘La Roja’. Se presume que el entrenador interino, Manuel Barreto, decidió que no sea titular para no sobrecargarlo de tiempo de juego, además de probar otros futbolistas en su posición (volante central en Perú; en Gremio juega como defensor central).

Gremio enfrenta sanción de FIFA

Mientras Erick Noriega emprende su regreso a Brasil, Gremio trabaja para saldar la deuda que lo llevó a esta sanción de la FIFA. Según informó en un comunicado oficial, este castigo no tendría un impacto directo y/o práctico, ya que se buscarán liquidar dichos importes en los próximos días.

Respecto a la deuda que mantiene el conjunto tricolor, no trascendió en base a qué operación es que se produjo la sanción. Según Globo Esporte, el último reclamo contra este equipo brasileño fue de parte de River Plate de Uruguay por la cesión del delantero Matías Arezo a Peñarol.

La denuncia de River es por el valor de 150 mil euros, dado que posee el 50 por ciento de los derechos de Arezo. Los uruguayos pidieron el dinero, pero Gremio informó que no disponía de los fondos para saldar la deuda en dicho momento. Esto también muestra los problemas económicos que padece el conjunto de Porto Alegre.

Más allá de la sanción de la FIFA, los problemas de liquidez representan el mayor problema para Gremio y, por ende, para Erick Noriega y todo el plantel. ¿A qué se debe esta situación económica? Según el citado medio, Alfa, principal sponsor de la institución gaúcha, retrasó sus últimos pagos; mientras que los fondos del grupo Libra se encuentran congelados debido a una orden judicial.

El comunicado de Gremio ante la sanción de la FIFA

“El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está trabajando para saldar la deuda pendiente en los próximos días y que, por lo tanto, la medida anunciada por la FIFA no debería tener ningún efecto práctico. El club aclara que el pago adeudado a uno de sus jugadores se debe a una pérdida de ingresos reciente e inesperada y se trata de una situación puntual”, reza el comunicado, difundido por Globo Esporte.

Cabe recordar que el máximo organismo internacional emplea la prohibición de fichajes e inscripción de jugadores cuando los clubes no cumplen con sus obligaciones económicas, como por ejemplo, sus deudas con otras instituciones.

