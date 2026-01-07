Se conocieron los dos candidatos para nuevo entrenador de la Selección Peruana y todo se define en Argentina

La espera terminó, en la FPF ya están trabajando en los últimos detalles para poder dar a conocer al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Se ha conocido que todo se define muy pronto, por esa razón ya hay una delegación haciendo su periplo por Argentina, en donde conversarán con dos candidatos en busca de cerrar al nuevo seleccionador.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alberto más conocido como el ‘Tigrillo’ no dudó en soltar la información en su programa PBO Campeonísimo. Mencionando que por ahora se sabe que solo hay dos candidatos, uno de ellos es Ariel Holan, quien no tiene equipo. El año pasado estuvo dirigiendo al cuadro de Rosario Central, pero no renovó su contrato.

Ariel Holan en Rosario Central (Foto: Getty).

Mientras tanto, el otro nombre no fue dado por el periodista. Pero Jorge Espejo que se encuentra como panelista mencionó que se llama Gustavo el otro candidato. No soltó apellido, por lo que deja en suspenso de quien podría tratarse. Lo cierto es que es de nacionalidad argentina, así que hay varias opciones con ese nombre.

Publicidad

Publicidad

Dos opciones para dirigir a la Selección Peruana:

Tweet placeholder

En el programa se habló de Gustavo Costas, quien por nombre y estar dirigiendo en Argentina lo pusieron como candidato. Pero la realidad es que muy complicado que pueda salir de Racing Club en este momento. No obstante, el que si se encuentra libre ahora mismo es Gustavo Álvarez, quien se habló mucho en los últimos tiempos. Así que posiblemente sea el segundo en la lista.

ver también “Necesitamos esa esencia”: el explícito pedido de Gianluca Lapadula a la FPF pensando en el nuevo DT de Perú

Lo cierto es que Jean Ferrari y Agustín Lozano están esperando definir esta semana al nuevo entrenador. De esta forma ya comenzarían el trabajo pensando en el Mundial 2030. Así como el famoso cambio generacional que se ha hablado por años y que parece que por fin llegará.

Publicidad

Publicidad

¿Qué necesita la Selección Peruana en su nuevo entrenador?

En estos momentos la Selección Peruana necesita a un entrenador que pueda ayudar mucho en la transición que se está dando. Que pueda compartir un equipo de jóvenes, pero también de experimentados para que se pueda armar un grupo que dure hasta las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

Es importante que tenga un manejo de grupo con futbolistas que necesitan no solo un DT, sino también un padre. En el Perú funcionan muy bien esos técnicos, pues llegan muy bien a los jugadores y así pueden sacar el máximo partido a cada uno de ellos. Ricardo Gareca es uno de ellos, supo ganarse a su plantel, tanto que consiguieron clasificar a un mundial y llegar al repechaje en otro.

Ricardo Gareca, exDT de Perú (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Datos Claves