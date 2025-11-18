Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Fallaron Inga y Concha: Chile se lo dio vuelta a Perú para el 2-1 en el amistoso en Sochi

Chile hizo lo imposible y con diez hombres le dio la vuelta al marcador a Perú por 2-1 en Sochi. Fallaron Inga y Concha.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Chile le volteó el marcador a Perú.
© Producción Bolavip.Chile le volteó el marcador a Perú.

Perú vivió momentos de terror en el inicio del segundo tiempo. Si bien iba ganando por 1-0 gracias a un gol de Álex Valera. Chile reaccionó y con diez hombres logró darle vuelta al marcador para ponerse 2-1 en Sochi.

Publicidad

En una acción que nació de un tiro de esquina, Chile encontró el empate 1-1 ante Perú gracias a la definición de Felipe Loyola. Primero un chileno se anticipó, Pedro Gallese atajó, pero la pelota siguió viva, luego César Inga se queda en el momento de rechazarla y Felipe Loyola aprovechó para marcar.

En el segundo gol de Chile hubo una desconcentración de Jairo Concha y Darío Osorio aprovechó para anotar el 2-1 en Sochi. La acción sucedió luego que Darío Osorio le quite la pelota a Jairo Concha en el mediocampo y desde ahí traslade hasta el arco de Pedro Gallese.

Con estos dos goles Chile se puso en ventaja ante Perú por 2-1 en Sochi. Hay que tener en cuenta que Chile tiene 10 hombres por la expulsión de Iván Román. Pero luego Chile, en el segundo tiempo, levantó la cabeza y marcó dos goles en cinco minutos.

Publicidad
Imagen
Perú vs. Chile en Sochi. (Foto: Selección Chilena)

El gol de Chile para el 2-1 ante Perú en Sochi

Tweet placeholder

Así fue el gol de Chile 1-1 ante Perú en Sochi

Tweet placeholder
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Valera marcó el 1-0 de Perú ante Chile
Selección Peruana

Valera marcó el 1-0 de Perú ante Chile

Por qué Gruber usa máscara en el Perú vs. Chile
Selección Peruana

Por qué Gruber usa máscara en el Perú vs. Chile

¿Perú en el Mundial 2026? Rusia organizaría campeonato para selecciones no clasificadas
Futbol Internacional

¿Perú en el Mundial 2026? Rusia organizaría campeonato para selecciones no clasificadas

Brasil vs. Túnez EN VIVO y GRATIS amistoso fecha FIFA vía ESPN2 y Disney+: minuto a minuto goles resumen
Futbol Internacional

Brasil vs. Túnez EN VIVO y GRATIS amistoso fecha FIFA vía ESPN2 y Disney+: minuto a minuto goles resumen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo