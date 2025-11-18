Fallaron Inga y Concha: Chile se lo dio vuelta a Perú para el 2-1 en el amistoso en Sochi

Perú vivió momentos de terror en el inicio del segundo tiempo. Si bien iba ganando por 1-0 gracias a un gol de Álex Valera. Chile reaccionó y con diez hombres logró darle vuelta al marcador para ponerse 2-1 en Sochi.

En una acción que nació de un tiro de esquina, Chile encontró el empate 1-1 ante Perú gracias a la definición de Felipe Loyola. Primero un chileno se anticipó, Pedro Gallese atajó, pero la pelota siguió viva, luego César Inga se queda en el momento de rechazarla y Felipe Loyola aprovechó para marcar.

En el segundo gol de Chile hubo una desconcentración de Jairo Concha y Darío Osorio aprovechó para anotar el 2-1 en Sochi. La acción sucedió luego que Darío Osorio le quite la pelota a Jairo Concha en el mediocampo y desde ahí traslade hasta el arco de Pedro Gallese.

Con estos dos goles Chile se puso en ventaja ante Perú por 2-1 en Sochi. Hay que tener en cuenta que Chile tiene 10 hombres por la expulsión de Iván Román. Pero luego Chile, en el segundo tiempo, levantó la cabeza y marcó dos goles en cinco minutos.

Perú vs. Chile en Sochi. (Foto: Selección Chilena)

El gol de Chile para el 2-1 ante Perú en Sochi

Tweet placeholder

Así fue el gol de Chile 1-1 ante Perú en Sochi

Tweet placeholder

