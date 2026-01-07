La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors refleja la decadencia de la Selección Peruana

Luis Advíncula terminó su ciclo como futbolista de Boca Juniors para retornar al Perú. En las próximas horas, será presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. Esto repercute en el presente del fútbol peruano y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la Selección Peruana.

Boca Juniors anunció la desvinculación de Luis Advíncula en las últimas horas. Hubo despedida con una entrevista en El Canal de Boca donde manifestó su agradecimiento por todo lo que le dio el club y por permitirle volver al Perú para atender algunos problemas personales.

Alianza Lima es el nuevo club de Luis Advíncula. Llegó a un acuerdo y sólo resta la firma de su contrato por las próximas dos temporadas, con opción a un año más si se cumplen determinados objetivos, según contó el periodista Kevin Pacheco. ‘El Rayo’ se unirá a la institución blanquiazul directamente en Uruguay para participar de los amistosos de la Serie Río de la Plata.

Todos los partidos amistosos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Disney+.

Regreso de Luis Advíncula a Perú muestra la decadencia de la Selección Peruana

El retorno de Luis Advíncula a Perú muestra una situación particular, pero que explica la decadencia de la Selección Peruana. Con la salida del lateral derecho de Boca Juniors, cada vez son menos jugadores en el fútbol del exterior de aquel plantel de ‘La Bicolor’ en el Mundial de Rusia 2018.

Tal como contó el periodista Franz Tamayo, sólo cuatro jugadores del plantel de la Selección Peruana en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia continúan fuera del país. El resto están jugando en el fútbol peruano o ya están retirados.

Los futbolistas que aún siguen en el exterior son Pedro Gallese, actual arquero de Deportivo Cali de Colombia; Renato Tapia, jugador del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos; Wilder Cartagena, volante del Orlando City de la MLS; y André Carrillo, figura del Corinthians de Brasil.

Cada vez menos jugadores peruanos en el exterior con respecto al plantel de Rusia 2018 (X @franztamayo29).

¿Por qué explica la decadencia? Los malos resultados de la Selección Peruana en los últimos tiempos (sin clasificar al Mundial y no siendo protagonista en las Copas América) coinciden con las decisiones de los futbolistas de ir volviendo al fútbol peruano.

Si bien de aquel Mundial 2018 sólo cinco jugadores (Aldo Corzo, Miguel Araujo, Nilson Loyola, Carlos Cáceda y José Carvallo) estaban en el fútbol peruano, ya 14 futbolistas han vuelto al Perú o se han retirado. Este fenómeno coincide con lo ocurrido en las convocatorias de Perú donde se ven cada vez más nombres de la Liga 1 que del fútbol exterior.

Luis Advíncula, en el partido entre Perú y Australia en Rusia 2018 (Getty Images).

La Liga 1 podrá crecer en cuanto a nivel, sobre todo con los resultados deportivos que han tenido Universitario y Alianza Lima a nivel continental en los últimos años, pero sólo jugando en el extranjero le permitirá al jugador peruano desarrollarse y crecer futbolísticamente.

Las estadísticas y los títulos de Luis Advíncula en Boca Juniors

Luis Advíncula llegó a Boca Juniors a mitad de 2021 en calidad de fichaje tras el pago de 2.5 millones de euros al Rayo Vallecano de España. Desde ese entonces hasta el final de su ciclo en este inicio del 2026, jugó un total de 169 partidos donde marcó 6 goles y dio 13 asistencias.

‘El Rayo’ fue parte del plantel xeneize que ganó los siguientes títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. También fue parte del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 donde él marcó el gol de Boca en la derrota 2-1 ante Fluminense.

