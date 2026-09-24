El último entrenamiento de Perú fue clave para conocer un par de decisiones de Mano Menezes pensando en el equipo titular de cara al amistoso ante Estados Unidos. Uno tiene que ver la defensa y otro con la zona ofensiva.

Cada vez queda menos tiempo para volver a ver a la Selección Peruana. El primer amistoso internacional será Estados Unidos en la ciudad de Orlando y el último entrenamiento del equipo refleja algunas variantes en el equipo titular. Es así que ya viene hablando de un par de experimentos bastante importantes por parte de un Mano Menezes que pretende seguir plasmando su idea de juego.

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Fuente: La Bicolor.

De acuerdo a una reciente información del programa ‘Hablemos de MAX‘, se ha podido conocer que el parado del equipo de Perú en la mañana de hoy tuvo a Erick Noriega como defensa central, así que es muy probable que pueda ser pareja junto a Miguel Araujo. Además, la presencia de Álex Valera fue vista desde el arranque al lado de Jairo Vélez y no con Gianluca Lapadula como se pensaba.

“Mano Menezes probó a Erick Noriega de central. También probó a Valera en el ataque, pero sin Lapadula. Vélez detrás del punta. Ha hecho cambios Mano Menezes. Esto es un bosquejo, como una base ya que hizo entrar a varios jugadores pensando en el equipo titular del día sábado”; reveló Ana Lucía Rodríguez sobre un par de variantes muy importantes en la Blanquirroja.

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🎙️@analuciarf desde 🇺🇸: "Mano probó a Erick Noriega de central. También probó a Valera en el ataque, pero sin Lapadula. Vélez detrás del punta".#HablemosDeMAX



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¿Cuál podría ser el equipo titular de Perú para enfrentar a Estados Unidos?

En esta misma información revelada desde L1 MAX, existe la posibilidad de que Mano Menezes ya tenga en mente la alineación titular de la Selección Peruana para enfrentar a Estados Unidos el próximo sábado 26 de septiembre desde las 15:30 horas en el Inter&Co Stadium ubicado en Orlando, Florida. De ser así, se cumplirían las dos modificaciones mencionadas en defensa y en ataque.

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Erick Noriega, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Piero Magallanes; Jairo Vélez y Álex Valera sería el once titular de Perú para el primer amistoso en esta gira norteamericana. Veremos si es que finalmente el estratega nacional se mantiene con esta misma idea o si en las próximas horas se anima por cambios.

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Fechas, rivales y ciudades de los próximos amistosos de la Selección Peruana

Fecha Rival Sede / Ciudad Sábado 26 de Septiembre Estados Unidos Orlando, Estados Unidos Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

DATOS CLAVES