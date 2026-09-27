El aspecto que más destacan Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula luego de perder con Estados Unidos

Pasaron varias horas desde que la Selección Peruana perdió muy feo ante Estados Unidos en el primer amistoso internacional de esta fecha FIFA. Con un resultado negativo encima y generando diversas dudas sobre el nivel del equipo pensando en el futuro, desde la interna del plantel entienden el marcador y a la vez rescatan una oportunidad de mejora en el siguiente encuentro.
Así es. Las palabras de Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula fueron claves para entender cuáles son las sensaciones de la Selección Peruana luego de la derrota por 4-1 en la ciudad de Orlando. Si bien también se mostraron muy dolidos y mortificados por el resultado en contra, son conscientes de que ahora tienen un nuevo partido para optimizar el juego y demostrar que pueden destacar.
“No sé si nos quedamos pensando en la injusticia en el penal o eso, pero la única manera que yo conozco es trabajando. Creo que para eso están estos amistosos, así que es feo perder de esa manera, es feo perder así, pero hay que seguir trabajando que ahora tenemos el partido contra México“; fue la revelación de Yoshimar Yotún en charla con el portal ‘La Chuqui Sports‘.
Asimismo, Gianluca Lapadula conversó con ‘Bicolor+‘ para reconocer que efectivamente se dio un resultado muy negativo para los intereses del equipo y a la vez mostró tranquilidad sobre un pasaje en específico del amistoso internacional frente a Estados Unidos. “Es un resultado que nos duele mucho, de eso no hay ninguna duda. Pero también vi un buen primer tiempo”.
Fuente: La Bicolor.
Fechas, rivales y sedes de los próximos amistosos de la Selección Peruana
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Justamente, en base a las más recientes declaraciones por parte de Gianluca Lapadula y de Yoshimar Yotún es que la Selección Peruana tendrá hasta tres amistosos internacionales más para lavarse la cara y demostrar que el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes está yendo por buen camino. Eso sí, los rivales no serán para nada sencillos ya que todos fueron parte del último Mundial 2026 y también pretenden seguir en un crecimiento constante.
|Fecha
|Rival
|Sede / Ciudad
|Martes 29 de Septiembre
|México
|New Jersey, Estados Unidos
|Sábado 3 de Octubre
|Canadá
|Montreal, Canadá
|Martes 6 de Octubre
|Colombia
|Miami, Estados Unidos
DATOS CLAVES
- 4-1 fue la derrota de Perú ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando.
- Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún reconocieron estar dolidos por el resultado ante Estados Unidos.
- 29 de septiembre Perú jugará un amistoso contra México en New Jersey.