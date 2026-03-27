Mano Menezes habló sobre su tan esperado estreno al frente de la Selección Peruana, el cual se llevará a cabo ante su similar de Senegal en la ciudad de París, Francia.

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El duelo marcará el inicio de su etapa con la ‘Bicolor’ y el arranque de un nuevo proceso enfocado en fortalecer al equipo con miras a regresar a una Copa del Mundo.

Mano Menezes lanzó advertencia sobre Senegal

En la antesala del primer amistoso por fecha FIFA, el técnico brasileño ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que su principal objetivo será evaluar el nivel del plantel y sacar conclusiones de cara a los próximos torneos oficiales.

“Como director técnico de Perú, vimos grandes juegos y para nosotros es un motivo de satisfacción: primero, enfrentar a un gran equipo como es Senegal; y por otro lado, de preocupación”, expresó Menezes en primera instancia.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Vamos a intentar sacar lo mejor. Sé que es un juego más festivo para Senegal, que va ahí luego al Mundial con méritos. Para nosotros es el inicio del trabajo; vamos a intentar aprovechar el nivel del adversario para saber, en la comparación, en qué nivel estamos y a dónde tenemos que llegar en el futuro cuando estemos más adelante”.

🇵🇪🇸🇳 Mano Menezes, sélectionneur du Pérou, avant le match face au Sénégal : "Pour nous, on affronte le champion d'Afrique"#beINSPORTS pic.twitter.com/991R2MWv1E — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 27, 2026

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El amistoso internacional entre la Selección Peruana y Senegal se disputará este sábado 28 de marzo a las 11:00 horas de Perú en las instalaciones del Stade de France.

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