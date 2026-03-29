“Que analice las jugadas”: Adrián Quiroz reveló el consejo de Mano Menezes antes de debutar con la Selección Peruana

Uno de los rostros nuevos de la renovada Selección Peruana es Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas, el equipo sensación de la Liga 1 2026, hizo su debut oficial en el equipo de todos en el más reciente amistoso internacional frente a Senegal en el Stade de France y se animó a revelar una conversación previa en donde recibió un consejo muy importante por parte de Mano Menezes.

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Fuente: Getty Images.

Adrián Quiroz ingresó en el segundo tiempo y, si bien le costó un poco por el trámite del encuentro y el poderío que mostraba Senegal, se ganó un espacio en el mediocampo e incluso tuvo una chance clarísima en donde pudo anotar el descuento tras un buen disparo que fue salvado de forma increíble por el arquero Mory Diaw. Bueno, antes de todo ello, Mano Menezes fue muy claro con él.

“Estoy agradecido con Dios por este momento. Gloria y honra para Dios. Obviamente, queríamos obtener un triunfo, sabíamos que era un rival duro. El profesor me dijo que entre con confianza, que juegue como lo estoy haciendo en el club, y que analice las jugadas que piense rápido porque ellos presionan mucho y que me deseaba lo mejor, que sea el inicio de una estupenda carrera“; contó Adrián Quiroz en una entrevista con el diario ‘Depor‘.

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Respecto a cómo se dio la jugada del segundo tiempo en donde disparó con enorme calidad y que pudo haber significado el descuento para la Selección Peruana, el volante confesó lo siguiente: “Yo iba picando y vi al arquero un poco salido, entonces no dudé en pegarle de primera. Mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro. Con la bendición de Dios ya llegará”.

¡INCREÍBLE TAPADA! Mory Diaw se estiró y, con ayuda del palo, evitó el descuento de Perú, que atraviesa su mejor momento en el partido. 🔥⚽



⏱ 45’ ST | SEN 🇸🇳 2 – 0 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703𝐻𝐷… pic.twitter.com/rO7YX4GWTA — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

El futuro cercano de Adrián Quiroz en la Liga 1 y en la Selección Peruana

Adrián Quiroz pertenece a Los Chankas y tiene contrato hasta diciembre del año 2027, así que en el papel todavía tiene para un buen tiempo en Andahuaylas. Sus buenos rendimientos en la Liga 1 lo tienen en estos momentos en la Selección Peruana y conforme vayan dándose los objetivos es muy probable que gane más minutos, como en el amistoso que se viene frente a Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Butarque en Leganés, España.

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Ahora, es importante tener en cuenta que este buen momento podría acercar al volante peruano a cualquier equipo de la capital, tal y como podrían ser los casos de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Todavía no existen intereses concretos de por medio, pero sabemos las condiciones de Adrián Quiroz convencerían a cualquier directiva de ficharlo muy pronto.

Fuente: Los Chankas.

DATOS CLAVES

Adrián Quiroz realizó su debut oficial con la Bicolor en el amistoso ante Senegal en el Stade de France.

realizó su debut oficial con la Bicolor en el amistoso ante Senegal en el Stade de France. Mory Diaw , arquero de Senegal, evitó un gol del volante peruano tras un remate de larga distancia.

, arquero de Senegal, evitó un gol del volante peruano tras un remate de larga distancia. Adrián Quiroz mantiene un contrato vigente con Los Chankas hasta diciembre de 2027.