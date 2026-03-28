Golpe doble para la Selección Peruana. La derrota 2-0 ante la Selección de Senegal en el debut del técnico brasileño Mano Menezes no solo dejó dudas en lo futbolístico, también tuvo consecuencias inmediatas en el ranking FIFA.

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Tras esta Fecha FIFA, Perú cayó al puesto 54, perdiendo una posición clave en la clasificación mundial. Un descenso que duele aún más por el contexto: no fue solo una caída, fue un retroceso en medio de un proceso que recién comienza y que necesita señales positivas.

El contraste es evidente. La Selección de Chile aprovechó su momento y escaló posiciones tras vencer 4-2 a la Selección de Cabo Verde, lo que le permitió subir tres lugares y colocarse en el puesto 52, superando así a Perú en la tabla.

Este movimiento en el ranking no es menor. Más allá del orgullo, impacta en la percepción internacional, en futuros sorteos y en la competitividad de la selección. Cada punto cuenta y perder terreno en este tipo de contextos deja una señal de alerta total en la Selección Peruana.

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El live ranking FIFA tras los partidos internacionales de este sábado 28 de marzo. (Foto: FIFA)

Perú necesita ganar para subir en el ranking FIFA

Ahora, ambos equipos tienen una nueva oportunidad para ajustar el rumbo. La Selección de Chile enfrentará a la Selección de Nueva Zelanda el lunes 30 de marzo, mientras que la Selección Peruana buscará recuperarse ante la Selección de Honduras el martes 31.

Así, el arranque de la era Mano Menezes deja una primera lección dura: el margen de error es mínimo. Porque en el fútbol actual, perder no solo afecta en la cancha, también reordena el mapa competitivo fuera de ella.

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Perú jugando ante Senegal. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver el partido amistoso entre Perú vs. Honduras por Fecha FIFA?

El partido entre Perú vs. Honduras se podrá ver en vivo por la señal oficial de América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Además, también se podrá seguir el partido en sus señales online desde los dispositivos y aplicaciones oficiales. Una opción más es seguirlo gratis en el minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora juegan Perú vs. Honduras en amistoso por Fecha FIFA?

El partido entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo desde la 1:00 PM hora peruana en el estadio Butarque de la ciudad española de Leganés en España.

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Datos claves

La Selección Peruana cayó al puesto 54 del ranking FIFA tras perder ante Senegal.

El técnico Mano Menezes debutó con una derrota 2-0 frente al conjunto africano.

Chile subió al puesto 52 luego de vencer 4-2 a la selección de Cabo Verde.