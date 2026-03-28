Mano Menezes destacó un factor clave tras debutar en el Perú vs. Senegal: “Es la convocatoria con menor promedio de edad en 10 años”

El debut de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana no fue como quizá hubiera querido ya que perdió 2-0 ante Senegal. Eso sí, se enfrentó a un equipo superior en varios aspectos y no alcanzó para reaccionar a tiempo. A pesar del resultado negativo y de que tocará seguir trabajando para mejorar, el estratega nacional señaló un aspecto clave en el equipo.

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Fuente: La Bicolor.

Como bien sabemos, la Selección Peruana encara una reestructuración de jugadores que se basa en el tan ansiado recambio generacional pensando en el Mundial 2026. Es por ello que vemos nombres nuevos en la plantilla y con un promedio de edad que alcanzan los 25.7 años, lo cual indica que es una de las convocatorias más jóvenes de la última década.

“Es la convocatoria con menor promedio de edad de los últimos 10 años. Trajimos a jugadores de experiencia como Pedro Gallese, Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún para que sean referencia de los más jóvenes y que aportan energía, pero necesitan equilibrio en partidos de alta exigencia”; enfatizó Mano Menezes en conferencia de prensa tras el duelo Perú vs. Senegal.

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🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "Esperamos un partido con estas características. Enfrentamos a una selección ubicada en el puesto 14 del ranking FIFA, lo que marca la diferencia entre ambos equipos. Perder en el fútbol nunca es agradable".#PostSala pic.twitter.com/LRIWXwxanL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

¿Cuál fue el análisis de Mano Menezes luego de perder 2-0 ante Senegal?

Con goles de Nicolas Jackson y Ismaïla Sarr, Senegal se impuso 2-0 frente a Perú en el Stade de France. A raíz de dicho resultado es que Mano Menezes realizó un exhaustivo análisis de lo que vio en el campo de juego y, si bien destacó que se generaron chances claras en ofensiva, aclaró que falta trabajar en la definición y más aún cuando se enfrenta a rivales de gran jerarquía y categoría.

“Hay una diferencia muy marcada en el presente de ambas selecciones. El equipo tuvo un buen comportamiento, considerando el grado de dificultad. Si logramos esto ante Senegal, podemos hacerlo ante cualquier rival, pero cometimos errores en los detalles. Debemos aprovechar mejor las transiciones ofensivas porque generamos situaciones claras que no supimos concretar“; señaló el estratega.

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🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "Siento que los jugadores están muy abiertos a esta nueva etapa que estamos iniciando. Vamos a construir una gran confianza entre todos, porque eso significa evolución a través de mucho trabajo".#PostSala pic.twitter.com/WiF5VUESEu — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

Día, hora y dónde ver el próximo amistoso internacional de Perú

Tras la derrota de hoy frente a Senegal, ahora la Selección Peruana deberá voltear la página y preparar el próximo amistoso internacional que será ante Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Butarque en Leganés, España. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de Movistar Deportes (canal 3/703 HD), América TV (canal 4/704 HD) y ATV (canal 9/709 HD) , además que en Bolavip Perú disfrutarás del clásico minuto a minuto.

DATOS CLAVES

Mano Menezes destacó que esta es la convocatoria con el promedio de edad más bajo ( 25,7 años ) de la última década.

destacó que esta es la convocatoria con el promedio de edad más bajo ( ) de la última década. Senegal venció 2-0 a Perú en el Stade de France con anotaciones de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr .

venció 2-0 a en el Stade de France con anotaciones de e . Perú jugará su segundo amistoso ante Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 horas en Leganés, España.