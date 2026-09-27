La reacción de la prensa mexicana ante la durísima derrota de Perú: “Polémica arbitral”

Al ser el próximo rival de Perú, desde México estuvieron al pendiente del último amistoso en Orlando y tuvieron distintas reacciones. Veamos qué dijeron exactamente sobre el juego y el resultado.

Con la caída de Perú ante Estados Unidos en el inicio de este fecha FIFA, desde México no perdieron la oportunidad para estar al pendiente del amistoso internacional disputado en el Inter&Co Stadium de Orlando. Sabiendo que serán el próximo rival del equipo de todos y que también están en una etapa de reestructuración, la prensa deportiva realizó distintas publicaciones.

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El partido ante Perú será el segundo rival sudamericano para México ya que vienen de empatar 1-1 ante Colombia en un trámite que tuvo diversas emociones y que para los hinchas el triunfo debió ser para los tricolores. Dicho todo esto, la prensa tuvo un buen tiempo para describir y analizar lo sucedido en la dura goleada sufrida por la Blanquirroja a manos de Estados Unidos.

¿Qué dijeron exactamente en los medios mexicanos tras la caída de Perú?

“Estados Unidos gana por goleada ante Perú, con polémica arbitral. La selección de Perú perdió este sábado por 4-1 ante la de Estados Unidos en Orlando, pese al gol de Gianluca Lapadula y lo hizo con polémica en un partido sin VAR desequilibrado en la reanudación por un penalti pitado a Jesús Pretell por un dudoso contacto que ocurrió fuera del área”; publicaron en ‘Mediotiempo‘.

Fuente: Mediotiempo.

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Desde el reconocido diario ‘AS‘ también dieron detalles del amistoso disputado en Orlando. “¡Renovación norteamericana! Estados Unidos derrotó 4-1 a Perú en un partido amistoso internacional que permitió observar a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar rumbo al próximo ciclo mundialista. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino combinó juventud y experiencia”.

Fuente: Diario AS.

Finalmente, el portal ‘Récord‘ hizo mayor énfasis en la nueva etapa de los norteamericanos. “Estados Unidos golea a Perú en amistoso; Pochettino apuesta por una nueva era. La Selección de Estados Unidos comenzó una nueva etapa tras el Mundial con una goleada de 4-1 sobre Perú en Orlando. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino apostó por el talento joven y consiguió una victoria en la que cuatro futbolistas distintos se hicieron presentes en el marcador”.

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Fuente: Récord.

Día, hora y dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. México

En el segundo amistoso internacional de ambas selecciones en esta fecha FIFA, el partido entre Perú vs. México se disputará el próximo martes 29 de septiembre desde las 20:00 horas en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey. La transmisión oficial para el territorio blanquirrojo estará a cargo de las señales de Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel), América TV y América TV GO.

DATOS CLAVES

Prensa mexicana analizó la derrota por 4-1 de Perú ante Estados Unidos en Orlando .

analizó la derrota por de ante en . Mediotiempo resaltó el gol de Gianluca Lapadula y un polémico penal cobrado sin VAR .

resaltó el gol de y un polémico penal cobrado sin . Perú y México jugarán el 29 de septiembre a las 20:00 en Nueva Jersey.