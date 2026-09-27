Horacio Zimmermann destrozó a Agustín Lozano y a Jean Ferrari: “Los peores dirigentes del fútbol peruano”

El destacado periodista explotó luego de la caída de Perú ante Estados Unidos. Cuestionó en grandes rasgos las decisiones de Agustín Lozano y Jean Ferrari como principales responsables del momento.

La más reciente caída de la Selección Peruana viene sacando la versión más furiosa y enfadada de distintos hinchas. Así como existen diversas críticas hacia el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes tras caer 4-1 ante Estados Unidos, los periodistas más reconocidos del medio nacional no se quedan atrás y en esta ocasión fue Horacio Zimmermann quien explotó sin guardarse nada.

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Fuente: La Bicolor.

Dejando de lado por un momento el análisis netamente futbolístico de acuerdo al trámite del encuentro de ayer en la ciudad de Orlando, los cuestionamientos de Horacio Zimmermann fueron realmente incendiarias hacia las decisiones de Agustín Lozano y a Jean Ferrari. Siendo líderes del proyecto deportivo que gestionan en la Federación Peruana de Fútbol, les dio con palo tras lo visto.

“Bravo, bravo, bravo. Lozano y Ferrari, cracks. De cuándo acá Estados Unidos nos golea con jugadores de 15 y 16 años. Eso sucede solo si tienes una cabeza nefasta e incapaz como Lozano y a otro que es buena persona, es amigo cuando te sientes mal. Están logrando entrar a la historia como los peores dirigentes del fútbol peruano. Los felicito por eso. Bravo, bravísimo”; explotó el periodista.

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Durante el mismo análisis compartido a través de su canal oficial de Youtube, la palabra de Horacio Zimmermann siguió igual de contundente. “Le hacen la lista al DT. Convocan a quien ellos quieren y por eso quieren llevar a la altura las eliminatorias. No nos vendan humo con que esta es la descentralización del fútbol peruano. No mientan porque no les creemos. No somos tontos“.

El proceso de Mano Menezes tampoco se quedó fuera de las críticas de Horacio Zimmermann

Así como Agustín Lozano y Jean Ferrari fueron protagonistas en los durísimos cuestionamientos de Horacio Zimmermann durante su más reciente video publicado en Youtube, el proceso liderado por Mano Menezes también fue parte de los comentarios que al día de hoy vienen rebotando en diversas redes sociales y que seguramente llegará a oídos de todos en la interna de la Blanquirroja.

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“¿Alguien ha visto en cinco partidos de Mano Menezes algún sello o algo específico sobre lo que quiera lograr el DT? Nada, absolutamente nada. Si se trata de poner nuevos jugadores, no está tan difícil. Lo pondrías tú o lo pondría yo. Nos han traído un DT que no tiene nada que ver con la historia del fútbol peruano, uno que busca no perder, ratonear y buscar el cero“; argumentó.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Horacio Zimmermann criticó a Agustín Lozano y Jean Ferrari en su canal de YouTube .

criticó a en su canal de . 4-1 perdió Perú ante Estados Unidos que alineó futbolistas de 15 y 16 años.

perdió Perú ante que alineó futbolistas de 15 y 16 años. 5 partidos lleva dirigiendo Mano Menezes a la Selección Peruana en su actual proceso.