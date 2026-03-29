Nolberto Solano cuestionó una llamativa decisión de Mano Menezes en la convocatoria de Perú: “Nos hace ruido”

Se vienen dando distintos análisis del más reciente debut de la Selección Peruana bajo el mando de Mano Menezes. Si bien hay factores para destacar de cara al futuro cercano, existe un aspecto en especial que genera ciertas críticas. Hablamos de la convocatoria que se dio para la fecha FIFA de marzo y ante ello es que Nolberto Solano dio una declaración bastante contundente.

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Fuente: La Bicolor.

Hablando específicamente de jugadores importantes que hoy en día no están en la nómina de la Selección Peruana, el nombre de Renato Tapia fue tendencia en las apreciaciones de Nolberto Solano. Al ver que pudo haberse dado un escenario lejano a una decisión exclusiva de Mano Menezes y más por un pedido de la Federación Peruana de Fútbol, se dio un cuestionamiento entendible.

“Renato Tapia tiene más de 80 partidos con la selección, todavía está vigente. Nos suena a todos, nos hace ruido. Esperemos que sea desde el lado que el profesor Mano quiere mirar algo diferente, pero si no está siendo convocado por temas personales con gente miembro de la FPF, ya sería algo muy penoso“; señaló Nolberto Solano en una reciente conversación con ‘Ovación‘.

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La crítica de Nolberto Solano tiene que ver con que a la Selección Peruana no le sobra absolutamente nada y no existen motivos para descartar a jugadores que tranquilamente pueden rendir en el más alto nivel ahora que empezó un nuevo proceso con Mano Menezes. Además, la voz autorizada del popular ‘Nobby’ es muy importante para saber lo que realmente se debería hacer en Videna.

Fuente: FPF.

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¿Por qué el nombre de Renato Tapia genera polémica en la Federación Peruana de Fútbol?

Renato Tapia tuvo unas declaraciones ciertamente polémicas en contra de las gestiones de la Federación Peruana de Fútbol. Eso sí, dio su punto de vista de cómo se están dando las cosas en la interna de la Selección Peruana y habló hasta de hipocresía de algunos jugadores. Sin duda alguna, esta situación generó una especie de temblor en el medio local y se habló en demasía al respecto.

Si bien desde Videna han manifestado que todo está bien y que se llevan de la mejor manera con Renato Tapia, hablando de Agustín Lozano y también de Jean Ferrari, no existe una certeza del caso y por ello es que su no convocatoria a la Selección Peruana ocasionó críticas al dejar entrever que pudo haberse impuesto dicha postura a un Mano Menezes que nada tiene que ver con lo sucedido.

🎙️ @EnriquedelaRosa: “Es un error que Renato Tapia no esté en la Selección Peruana”.#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/CzXOEGwctE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 25, 2026

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