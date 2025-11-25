No es Pizarro, el jugador que no perdona a Ricardo Gareca por dejarlo fuera de la Selección Peruana

El nombre de Ricardo Gareca sigue sonando a pesar que ya lleva años sin dirigir a la Selección Peruana. Pero después de lograr clasificar al Mundial de Rusia 2018 y clasificar al repechaje de Qatar 2022, se ha vuelto una persona importante en el país. Por eso, siempre se termina hablando de él, aunque algunas veces no con muy buenos recuerdos.

En este caso no estamos hablando de Claudio Pizarro, que justamente fue uno de los que terminó borrando el ‘Tigre’. Siendo de las grandes estrellas peruanas, el ‘Bombardero de los Andes’ terminó fuera de la convocatoria. No siendo incluido en la lista de convocados para el Mundial, pese a estar en actividad en Europa.

Claudio Pizarro vistiendo la camiseta de la Selección Peruana (Foto: Getty).

¿Quién es el jugador que no perdona a Ricardo Gareca?

Se trata de Raúl Fernández, exportero nacional que en su momento estuvo en la Selección Peruana. Pero que terminó saliendo de las convocatorias de un momento a otro, lo cual terminó siendo un duro golpe para él, pues no hubo una comunicación para informarle de esta decisión.

“Creo que hubo cosas ahí, no sé qué pasó. Estuve atajando bien, pero empezaron a decir que estaba roto. Fue un tema raro. Son decisiones que tomó Ricardo [Gareca]. Yo también pude aportarle, pero igual se clasificó. Me hubiera gustado estar en el Mundial. No me tocó, pero en su momento pude también haber sido tomado en cuenta”, comenzó diciendo ‘Superman’ en el programa Sin Casette.

Si bien tuvo la oportunidad años después de conversar con el argentino, igual quedó ese dolor de no haber sido considerado. Incluso menciona que para él fue maltratado. “Nunca hubo un respeto hacia mi persona en ese aspecto, porque cuando él llegó, el arquero que estaba atajando era yo y no hubo una comunicación conmigo”, empezó diciendo.

“Los últimos dos partidos amistosos contra Paraguay no los jugué por lesión en el aductor, pero igual vine. Mi club me lo prohibió, pero si mi país me llama yo voy. Al final la selección me dio la espalda. Yo di bastante. Un día cuando fui a la VIDENA encontré a Ricardo y tocamos ese tema; me dijo que no tenía mi número. Ya son cosas del pasado, pero me quedé un poco con ese dolor“, expuso.

Raúl Fernández y su paso en la Selección Peruana

La carrera de ‘Supermán’ Fernández no fue muy longeva en la Selección Peruana. Hubo bastante competencia en cuanto al arco, un puesto que hasta que llegó Pedro Gallese no tenía un puesto fijo. Pero con el ‘pulpo’ todo terminó cambiando y el argentino confió a ciegas con él.

Raúl Fernández frente a Inglaterra (Foto: Getty).

El primero en confiar en Raúl fue José Guillermo ‘Chemo’ del Solar en el año 2008, que lo llamó con 22 años. Ahí tuvo la oportunidad de debutar frente a Costa Rica en la victoria por 3-1, ingresó 7 minutos.

En total terminaron siendo 30 los partidos que disputó Fernández, recibió 29 goles en contra, mientras que mantuvo su arco en 0 en 15 juegos. La última convocatoria que recibió fue un amistoso ante Paraguay, Perú ganó 2-1 y estuvo en la banca de suplentes. Pablo Bengoechea era el entrenador en ese momento.

