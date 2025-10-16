La reciente aparición de Felipe Chávez con la camiseta de la Selección Peruana generó un intenso debate. Tras su debut en el amistoso ante Chile, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre una supuesta marginación del joven talento del Bayern Múnich, con acusaciones de que sus compañeros no le cedían el balón. Esta percepción, avivada por su escaso contacto con el esférico, reabrió el debate sobre posibles divisiones internas o falta de entendimiento con los futbolistas formados en el extranjero.

Felipe Chávez y su lado más personal

Sin embargo, el propio jugador ha ofrecido una perspectiva clave sobre su mentalidad y estilo de juego en una entrevista reciente para el portal oficial del Bayern Múnich. Chávez reveló su objetivo de ser un líder comunicativo y proactivo en el campo: “He decidido ser más comunicador y liderar el camino en la cancha. Me gustaría asumir más este papel de liderazgo y contribuir al éxito deportivo”, afirmó el mediocampista, mostrando una clara ambición por ser protagonista.

Felipe Chávez en la Selección Peruana. (Foto: X).

Esta mentalidad de liderazgo se complementa con un estilo de juego ofensivo y arriesgado. El futbolista del Bayern II explicó que su juego se basa en la toma de decisiones rápidas, con inclinación a la finalización. “Mi lema es: Si no lo intentas, no puedes marcar un gol. Cuando surge la situación, no dudo mucho y disparo. Ésa es sin duda una de las razones por las que marco tantos goles”, detalló Chávez, enfatizando su tendencia a priorizar la acción individual para ser más peligroso en ataque.

Características reales de Felipe Chávez

Paradójicamente, el joven de raíces peruanas es plenamente consciente de que este instinto de riesgo puede llevarlo al exceso, un punto de corrección constante en su carrera. Reconoció haber tenido “esta situación con casi todos los entrenadores porque a veces me excedo y luego siento que estoy saliendo disparado de cada situación (risas)”. Este autoconocimiento sugiere que su frustración en el campo al pedir el balón no es un síntoma de marginación, sino la manifestación de un estilo de juego que prioriza la decisión personal e inmediata.

En este sentido, lo observado en el amistoso contra Chile podría interpretarse más como una colisión de mentalidades que como un complot. Mientras Chávez busca imponer su estilo arriesgado y de liderazgo en un nuevo grupo, sus compañeros, bajo la presión de un partido internacional y con poco rodaje con él, pudieron haber optado por la seguridad, el pase conocido y la conservación del balón, generando el visible “desequilibrio” de pases.

Felipe Chávez esperar triunfar en Perú

La clave para Felipe Chávez en la Selección Peruana radicará en encontrar el “buen equilibrio” que él mismo menciona. Su talento y audacia ofensiva son innegables, pero su rápida y exitosa adaptación dependerá de su capacidad para modular ese liderazgo y arriesgado estilo individual, integrándolo a la dinámica colectiva. A su vez, el comando técnico y sus compañeros deberán trabajar en generar la confianza necesaria para potenciar la mentalidad ganadora de un jugador acostumbrado a ser protagonista en las canteras de uno de los clubes más grandes del mundo.