La posible incorporación de Alexander Robertson a la Selección Peruana ha generado gran expectativa entre los aficionados. Sin embargo, esta posibilidad se enfrenta a una estricta normativa de la FIFA, a pesar de los recientes rumores sobre su inclusión en la lista de Manuel Barreto para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile.

Publicidad

Publicidad

¿Alexander Robertson vendrá a la Selección Peruana?

El periodista Víctor Zaferson, en el programa Palabra de Hincha, explicó el principal obstáculo: el reglamento de la FIFA sobre la elegibilidad de los jugadores. Esta norma impone un “periodo de enfriamiento” obligatorio para evitar cambios constantes de selección, después de que un jugador haya debutado con la selección absoluta de otro país.

Alexander Robertson jugando en su club internacional. (Foto: X).

Alexander Robertson ya disputó dos partidos internacionales “A” (amistosos) con Australia en octubre de 2023. Para poder representar a Perú, el jugador debe esperar al menos tres años desde su último partido con la selección australiana. Esto significa que no sería elegible para la ‘Bicolor’ hasta, como mínimo, octubre de 2026.

Publicidad

Publicidad

Selección Peruana esperará por Alexander Robertson

Este plazo reglamentario imposibilita su convocatoria para los partidos de noviembre contra Rusia. Si la Federación Peruana de Fútbol lo convocara antes de octubre de 2026, la FPF y el jugador se expondrían a graves sanciones de la FIFA. Por esta razón, la FPF, a través de Barreto, solo ha manifestado interés en “conversar” con él o invitarlo a entrenamientos, sin la intención de hacerlo participar oficialmente.

Un aspecto crucial ocurrió en la reciente fecha FIFA de octubre: Robertson fue convocado por Australia, pero no jugó. Si hubiera ingresado al campo, el contador de tres años se habría reiniciado desde esa nueva fecha (octubre de 2025), extendiendo su inhabilitación para Perú hasta, al menos, octubre de 2028. El hecho de que no haya jugado resultó ser lo “menos malo” para las aspiraciones peruanas, manteniendo el plazo original hasta 2026.

Publicidad

Publicidad

Alexander Robertson tiene tiempo para pensar

La idea está bastante clara, a pesar del interés mutuo entre Alexander Robertson y la Selección Peruana, el reglamento de la FIFA impide su participación por casi un año más. La FPF deberá seguir de cerca su desarrollo en el Cardiff City y esperar pacientemente hasta el último trimestre de 2026 para iniciar los trámites y poder contar con el volante en partidos internacionales.