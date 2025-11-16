Felipe Chávez reveló detalles exclusivos sobre su primera vez en la Selección Peruana: “Lamentablemente…”

Felipe Chávez logró hace poco uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: vestir la camiseta de su país. La joven promesa del Bayern Múnich se refirió por primera vez a su debut con la Selección Peruana y compartió algunas historias que dejaron huella en su primera convocatoria.

‘Pippo’, el ’10’ peruano-alemán de las divisiones menores del cuadro ‘bávaro’, no pudo evitar ocultar la emoción que le generó el poder vestir la camiseta de Perú.

“Fue, por supuesto, un gran honor jugar por mi patria y también un sentimiento agradable. A mis padres les gustó eso. Estaban muy felices por mí. Ahora justo se dio el debut con Perú, una sensación muy bonita y un mayor orgullo”, expresó en un documental.

Felipe Chávez en su debut con la Selección Peruana.

Reveló detalles exclusivos de la interna de Perú

Ya integrado al equipo, Felipe Chávez pudo experimentar de primera mano algunas de las tradiciones del plantel, incluyendo el clásico “bautizo” que reciben los nuevos convocados.

Tuvimos una noche comunitaria donde cada nuevo jugador, al igual que los entrenadores, tuvo que presentarse y cantar o bailar. Definitivamente estuve de buen humor esa noche, fue muy divertido”, narró.

Cuando llegó el día del encuentro contra Chile, la experiencia superó por completo todas sus expectativas. “Cantar el himno en el estadio fue increíblemente bueno. Lamentablemente perdí, pero al final la experiencia siguió siendo increíble“, explicó.

¿Por qué no fue convocado para enfrentar a Rusia y Chile?

Según se pudo conocer, Felipe Chávez quedó fuera de la convocatoria para los amistosos contra Rusia y Chile correspondientes a la fecha FIFA debido a una lesión que sufrió en su último partido internacional frente al seleccionado chileno.

Aunque aún no se ha precisado con exactitud la naturaleza de la lesión del mediocampista, se sabe que esta lo ha mantenido fuera de las canchas con su club, el Bayern Múnich II, tanto en la liga regional bávara como en la UEFA Youth League.

