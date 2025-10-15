La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa

Apareció una nueva joya con doble nacionalidad por la que varios clubes se están peleando. Es un atacante con gran capacidad goleadora, es rápido y también sabe pisar muy bien el balón. Por esa razón su futuro es incierto en este momento, pero lo que si se sabe que la Selección Peruana será la más beneficiada si continua en este nivel y logra superarse.

Su nombre es Marco Rivas, tiene 17 años de edad y nació en Argentina, pero tiene la nacionalidad peruana. En este caso es un jugador que ya ha vestido la camiseta ‘Bicolor’, así que se podría decir que ya está encaminado a jugar por el Perú. Eso sí, su futuro es toda una locura en este momento, pues pasó de ser un gran prospecto a estar seguido por todas partes.

Se conoció mediante el periodista Renzo Galiano que viene siendo seguido por varios clubes. Entre ellos tenemos a Alianza Lima y Universitario de Deportes que están deseosos de tenerlo la próxima temporada. Pero no solo eso, sino que también en Europa lo han comenzado a seguir para ficharlo, así que su futuro por ahora tiene una pinta muy buena para él.

¿Dónde jugará Marco Rivas?

La joven perla peruana de tan solo 17 años de edad viene jugando en Tigre, club que viene siendo apretado por los hinchas para que puedan darle un contrato profesional y así asegurarlo. Pero por ahora el elenco ‘Matador’ no ha decidido que hacer con él. Lo que si se ha conocido es que está muy pronto a hacer su debut profesional pues ya lo tienen pensado usar en el primer equipo.

Ahora su futuro esté en manos del club argentino que tiene que tomar una decisión rápido antes de lo que pierdan gratis. Recordemos que al cumplir la mayoría de edad puede terminar en cualquier otro club sin ningún problema, así que en este caso deben apurarse con ello. Ya hay varios interesados que están tocando la puerta de este gran prospecto.

¿Marco Rivas será el próximo Paolo Guerrero?

Marco Rivas es un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque, en este caso puede ser como 9 o extremo. Su polifuncionalidad es muy importante, pues puede ser usado dependiendo lo que necesite el entrenador. Como se mencionó ya ha estado en la Selección Peruana e incluso hace poco jugó con el equipo patrio.

Manuel Barreto tiene la oportunidad de poder trabajar con él, por lo que su convocatoria en noviembre podría ser una gran sorpresa. Quizás pueda verlo mejor de cerca y así poder ir encaminándolo en busca que pueda tener una carrera larga en la Bicolor.

