“Futuro de Bundesliga” y “Está muy ilusionado con Perú”: las revelaciones desde FC Núremberg sobre Fabio Gruber

Fabio Gruber se sigue aproximando a los colores de la Selección Peruana. Siendo capitán, titular y con un muy buen presente en FC Núremberg de la Bundesliga 2, se espera que pueda ser citado por Manuel Barreto para la fecha FIFA del mes de noviembre. Si bien ya se conocía de su enorme interés por ser parte del equipo de todos, ahora desde la interna de su club acaban de dar algunos detalles de sus condiciones y aspiraciones de realmente llegar a nuestro país.

En una reciente entrevista con Javier Pinola, actual asistente técnico del FC Núremberg y uno de los históricos de River Plate que ganó hace algunos años de la mano de Marcelo Gallardo, pudimos conocer cómo se viene dando el crecimiento de Fabio Gruber, de las proyecciones que tiene en el fútbol alemán y de que incluso se han dado algunas charlas de lo que le podría esperar si es que finalmente es convocado pronto a la Selección Peruana.

“Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente. No en vano ha sido capitán en tercera división. Tiene capacidad para dar un salto más en su carrera, totalmente. A mí me encanta. Tiene condiciones para seguir creciendo”; señaló Javier Pinola en conversación con el programa deportivo ‘Mano a Mano‘ respecto al presente que atraviesa Fabio Gruber en FC Núremberg.

La conversación entre Fabio Gruber y Javier Pinola sobre la Selección Peruana

Hablando el mismo idioma y siendo cercanos en la interna del FC Núremberg, Javier Pinola confesó ciertos detalles de la última conversación que tuvo con Fabio Gruber respecto a las posibilidades de que sea citado a la Selección Peruana en un futuro cercano. Además, contó que en cierta manera le dio una mano a la Federación Peruana de Fútbol para que no pierdan la chance de contar con un defensor que de todas maneras caería muy bien en el equipo.

“Me dijo que estaba esperando, que le habían preguntado por su situación y más no me dijo. Dejo que esté tranquilo en este momento. Las cosas se van a dar solas. Él tiene que seguir mejorando. He intentado hablar con ‘Pipo’ Gorosito por si en la Federación no lo tenían visto. Le va a hacer muy bien a la selección. Es un gran proyecto”; finalizó el exdefensor argentino que supo ser campeón de Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Liga Argentina con camiseta de River Plate.

¿Cuándo podría ser el debut de Fabio Gruber con la Selección Peruana?

La Selección Peruana se alista para los dos últimos amistosos internacionales de este año 2025. El primero será frente a Rusia el próximo 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo y luego se jugará ante Chile el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Ambos encuentros serán dirigidos nuevamente por Manuel Barretto y se espera que el nombre de Fabio Gruber pueda ser parte de la lista de convocados para que a la vez tenga chances de debutar con la camiseta blanquirroja.

