La terrible situación de Felipe Chávez que pone en peligro su convocatoria a la Selección Peruana

Una de las caras nuevas que tiene la Selección Peruana es Felipe Chávez. En la última convocatoria fue llamado, pero no se le pudo disfrutar mucho dentro de la cancha frente a Chile. No obstante, se espera que esté en los partidos de noviembre, pero todo indica que esto no se dará por una situación complicada que está atravesando.

Resulta que después de su paso por la Selección Peruana, el mediocampista sufrió una lesión. No se han dado mayores detalles de lo que tendría, pero lo único que se sabe es que no está jugando. A falta de nada para que se den los nombres de los convocados, el alemán con ascendencia peruana no está jugando en Bayern Múnich.

Felipe Chávez con camiseta de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Esto pone en peligro su llamado para los duelos frente a Chile y Rusia. Lo cual sería un duro golpe para Manuel Barreto y el equipo patrio, pues no tendrían la oportunidad de poder verlo más minutos en cancha. Algo que beneficiaría a ambas partes, pero tratándose de algo fortuito, solo es cuestión de esperar lo mejor.

¿Cuántos partidos tiene Felipe Chávez sin jugar?

Según lo que se ha podido conocer, son un total de 6 encuentros los que se ha perdido el peruano por su lesión. No ha estado en duelos importantes con el cuadro ‘Bávaro’, incluyendo el último con el PSG en el que terminaron perdiendo por 3-0.

Probablemente este fin de semana también se pierda un partido con el cuadro de Bayern Múnich. Por lo que su llamado está en duda. La convocatoria por su parte debería darse a conocer esta semana, si se tiene en cuenta lo que ocurrió la última vez, saldría entre el jueves y viernes, antes del fin de semana. Lo que haría que los trabajos comiencen desde el lunes con los jugadores locales antes del viaje hacia Rusia.

¿Qué otros jugadores serían baja de la Selección Peruana como Felipe Chávez?

Si bien no se ha confirmado lo de Felipe Chávez, es probable que no sea convocado buscando que el jugador pueda recuperarse al 100%. Sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los más destacados en el conjunto del Bayern Múnich y por ahora va perdiendo el puesto frente a otros elementos que vienen participando en su lugar.

Por un tema de lesión, se conoció que Renato Tapia no sería considerado en el equipo patrio. Habría sufrido un desgarro, por eso no tendría oportunidad de llegar al 100% así lo informó Kevin Pacheco.

Luego, todos estarían llegando bien y no habría más sobresaltos. Los demás que no serían llamados ya entrarían más por un tema de gusto del entrenador o pensando más en el futuro del equipo patrio.

Datos Claves

Felipe Chávez, mediocampista del Bayern Múnich, sufrió una lesión tras la última convocatoria.

Felipe Chávez se ha perdido un total de 6 encuentros con el club alemán por la lesión.

Su convocatoria para los duelos de noviembre contra Chile y Rusia está en duda por la lesión.

