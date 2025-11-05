La FPF se olvida de Felipe Chávez tras su lesión y ya tiene a su reemplazo en Italia

La Selección Peruana se ha tomado bastante enserio el cambio generacional y lo va a demostrar en la próxima fecha doble de noviembre. Manuel Barreto quiere ver nuevos jugadores, darle oportunidad a los más jóvenes para que se puedan mostrar y por eso ahora tiene un nuevo elemento desde Italia. Todavía no ha debutado en la profesional, pero su talento es innegable.

Uno de los jugadores que posiblemente no esté convocado en la próxima fecha doble es Felipe Chávez, el mediocampista del Bayern Múnich sufrió una lesión con el equipo patrio en octubre. Desde ese momento no ha jugado ni un solo partido con el elenco ‘Bávaro’, por lo que sería extraño que lo vuelvan a convocar al no estar al 100%.

En este caso se ha conocido que le han dado carta de reserva a un jugador de Italia, su nombre es Francesco Andrealli. Juega en el equipo de reservas del Como 1907 y ya ha jugado para el equipo patrio, pero lo ha hecho con los menores. Así que estaría su primera experiencia en el equipo de mayores, aunque como Sparring.

“𝐋𝐎 𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐎: Francesco Andrealli 🇵🇪 ha recibido una carta de reserva por parte de la FPF. El mediocampista del Como 1907 fue considerado por Manuel Barreto, quien planea tenerlo como sparring en la gira por Rusia. Tiene 18 años y es capitán del elenco Primavera. Ya jugó varios partidos con Perú U20”, se conoció por Cristhian Hinostroza.

¿Quién es Francesco Andrealli?

Francesco Andrealli es un futbolista de 18 años de edad que nació en Italia, pero que puede jugar por el Perú. Ya tiene todos sus papeles en regla, por lo que ha podido vestirse de ‘Blanquirrojo’ anteriormente. Actualmente viene siendo un jugador importante en el Como Primavera que viene siendo el equipo de reservas en Italia.

Con respecto a su juego, es un jugador más que todo defensivo. Polifuncional a la hora de estar en la cancha, puede estar como pivote, también como mediocentro o incluso como central. Si bien mide 1,79 metros, se sabe defender muy bien y tiene una gran capacidad para robar el balón que ha llegado a sorprender en Videna.

Francesco Andrealli en el Como 1907 (Foto: Como 1907).

Cesc Fábregas elogia a Francesco Andrealli

Por si no fuera poco, el DT del Como 1907, Cesc Fábregas no dudó en elogiar al peruano después que firmó su primer contrato profesional. El español ha tenido de cerca al jugador nacional, por lo que le ve un gran futuro debido a su técnica. Incluso ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo, así que seguramente estará próximo a debutar pronto.

“Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. ¡Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblu!”, fueron las palabras del catalán.

