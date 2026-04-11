“No pude hacer que el equipo rinda”: Renzo Revoredo rompió el silencio tras el desastre de Perú en el Sudamericano Sub 17

Uno de los grandes responsables de que la Selección Peruana haya perdido todos sus partidos en el Grupo B del Sudamericano Sub 17 es sin duda alguna Renzo Revoredo. El estratega nacional fue quien armó el plantel y quien claramente tiene la confianza de los directivos de la FPF, así que recientemente volvió al país y rompió su silencio para explicar lo sucedido.

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Fuente: La Bicolor.

Lamentablemente para nuestros intereses, Perú cayó en todos sus encuentros disputados al tan solo anotar dos goles y recibir once en contra, un verdadero desastre que claramente evidencia el pésimo trabajo que se realiza en las divisiones menores de nuestro balompié nacional. Bueno, a raíz de dicha situación es que Renzo Revoredo se tiró toda la responsabilidad.

“Seguramente que se pudieron hacer mejor las cosas. El responsable soy yo porque siento que no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, pero todo va más allá de quién dirija ya que la idea es competir”; declaró en primera instancia Renzo Revoredo en charla con los medios locales en su arribo el día de hoy al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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“El responsable soy yo, no pude hacer que el equipo rinda. Estoy seguro que son los mejores chicos que tenemos”



Renzo Revoredo, DT de la selección Sub 17🇵🇪



🎥 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/KP56AlOUhn — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 11, 2026

Respecto a la diferencia que sigue alargando con los demás equipos sudamericanos, el entrenador de Perú Sub 17 aseguró lo siguiente: “Hace bastante. Tenemos que partir de nuestra realidad. Ahora toca evaluar toda la preparación que creo que sí ha sido buena, ha sido lo que mejor se ha podido hacer a pesar de los resultados. Estos chicos son lo mejor que tenemos y la autocrítica para mí es que no pude hacerlos competir”.

El análisis desde la Federación Peruana de Fútbol tras el fracaso de Perú en el Sudamericano Sub 17

Al igual que se pudo tener recientemente la palabra de Renzo Revoredo como entrenador de la Selección Peruana Sub 17 luego del fracaso que significó la eliminación prematura del torneo continental, desde la Federación Peruana de Fútbol también dieron su parecer y sorpresivamente hablaron más del pobre trabajo que realizan los clubes profesionales.

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Fue Agustín Lozano quien mantuvo una entrevista con ‘Ovación‘ y dio detalles de lo que representa en Videna un nuevo desastre de un equipo peruano en categorías menores. Dando a entender que en la FPF han invertido mucho durante el último tiempo y que se esperan cambios en un futuro cercano, la responsabilidad de las instituciones deportivas representa ser más relevante.

Fuente: FPF.

“Hace más de tres años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria. En cuanto a los clubes, estamos fallando. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores. Si no nos preparamos, le ponemos más fuerza y esmero, será difícil que los resultados lleguen”; aseguró Agustín Lozano.

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