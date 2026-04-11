Agustín Lozano responsabilizó a los clubes luego del fracaso de Perú en el Sudamericano Sub 17: “Estamos muy débiles”

La Selección Peruana Sub 17 quedó eliminada del Sudamericano de la categoría que se viene disputando en Paraguay. Tras cuatro partidos disputados y en donde no se pudo conseguir punto alguno, se esperaba respuesta desde la Federación Peruana de Fútbol y fue Agustín Lozano quien habló al respecto. De manera bastante sorpresiva, responsabilizó el trabajo de los clubes.

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Fuente: La Bicolor.

Siendo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol desde hace varios años y a la vez integrando de un supuesto nuevo amanecer del balompié nacional pensando en el crecimiento en un futuro, Agustín Lozano no tuvo ningún reparo en señalar que el trabajo en las divisiones menores de las instituciones deportivas vienen siendo muy débiles y destacando la inversión hecha en Videna.

“Hace más de tres años venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria. En cuanto a los clubes, estamos fallando. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”; afirmó Agustín Lozano en ‘Ovación‘.

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Dejando de lado una autocrítica como ente rector del fútbol peruano, el presidente de la FPF concluyó su análisis con la siguiente idea. “Hay aspectos que no están bien como la formación de menores a través de los clubes profesionales y la preparación que cada técnico tiene que asumir de manera personal. Si no nos preparamos será difícil que los resultados lleguen. En eso invoco a que los técnicos se capaciten más y que los clubes sean más responsables”.

La triste y desastrosa participación de Perú en el Sudamericano Sub 17

A falta de varios partidos para que termine la fase de grupos del Sudamericano Sub 17, la Selección Peruana tuvo que decir adiós a la competencia de forma prematura el día de ayer luego de perder 1-0 ante Venezuela. En cuatro fechas disputadas, no se consiguieron puntos y nos vamos eliminados con una diferencia de nueve goles en contra luego de 360 minutos de competencia.

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El debut fue terrible frente a Argentina ya que caímos 4-1, luego volvimos a perder por el mismo resultado ante Brasil, también fuimos superados por Bolivia con un 2-0 y finalmente nos despedimos contra Venezuela del Sudamericano Sub 17. Si bien los jugadores hacen todo lo posible por competir a este nivel, ya vimos que no alcanza y hay varias responsabilidades para tener en cuenta.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

El presidente Agustín Lozano responsabilizó a los clubes por la eliminación en el Sudamericano Sub-17.

responsabilizó a los clubes por la eliminación en el Sudamericano Sub-17. Perú se despidió del torneo en Paraguay con cero puntos y nueve goles en contra.

con y nueve goles en contra. La Federación Peruana de Fútbol afirmó invertir en menores desde hace más de tres años.