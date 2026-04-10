“Estamos en el sótano” y “Desastre”: las durísimas críticas a Jean Ferrari y Agustín Lozano tras el fracaso de Perú Sub 17

Más bajo no se puede caer, dirían algunos. Bueno, la Selección Peruana nos demuestra que siempre se puede estar peor luego de ser eliminados del Sudamericano Sub 17 al perder el día de hoy 1-0 ante Venezuela. Si bien los muchachos hacen todo lo posible y prácticamente van a la guerra con un tenedor, el asunto va más a fondo y hay responsabilidades muy importantes.

Publicidad

La organización desde la Federación Peruana de Fútbol tiene mucho que ver en los resultados de las categorías menores y este equipo Sub 17 es el claro reflejo de lo mal que se trabaja en las bases. Es por ello que ahora mismo, nombres como los de Jean Ferrari y Agustín Lozano son tendencia al ser los principales estandartes del llamado nuevo amanecer al que aspira nuestro balompié.

El hincha está harto de estas situaciones y por ello es que ha utilizado las redes sociales para expresar un sentimiento de frustración tras lo vivido en el más reciente Sudamericano Sub 17 que se viene desarrollando en Paraguay. La palabra fracaso ya queda bastante corta para dar a entender la magnitud de lo que año tras año vemos en esta clase de competencias.

Publicidad

“Último triunfo de Perú en la Sub 17 fue en 2019. Han pasado 12 partidos. Estamos en el sótano”, “Toda de Lozano y el club de amigos de Barreto” y “Un desastre la Selección Peruana U17 de Renzo Revoredo. Tres expulsados por el lado blanquirrojo frente al único gol de los venezolanos que se llevan la victoria. Eliminados y recontra eliminados con 0 puntos”; son comentarios vistos en ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Fuente: ‘X’.

La respuesta de la FPF luego del fracaso de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub17

Horas después de la derrota por 1-0 ante Venezuela en el marco de la fecha 4 del Grupo B del Sudamericano Sub 17, desde la Federación Peruana de Fútbol no se han pronunciado al respecto ni siquiera para publicar el resultado del encuentro disputado como normalmente sucede. Es muy probable que no quieran generar más cuestionamientos al respecto, aunque sinceramente es algo imposible.

Por otro lado, así como se habla de responsabilidades por parte de Agustín Lozano y Jean Ferrari, nombres como los Manuel Barreto y Renzo Revoredo también tienen mucho que ver en este reciente fracaso continental. El primero es el Jefe de la Unidad Técnica de Menores y por ahora no se ve ningún resultado desde que llegó, mientras que el segundo es el entrenador que para muchos no tiene méritos de dicho cargo y que empieza a generar más dudas que certezas.

Publicidad

Fuente: Conmebol.

Así quedó Perú en el Grupo B del Sudamericano Sub-17

SELECCIONES PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTOS BRASIL 2 2 0 0 9 1 +8 6 ARGENTINA 2 2 0 0 7 3 +4 6 VENEZUELA 3 1 1 1 5 5 0 4 BOLIVIA 3 1 1 1 4 7 -3 4 PERÚ 4 0 0 4 2 11 -9 0

DATOS CLAVES

La selección de Renzo Revoredo quedó eliminada tras perder 1-0 ante Venezuela en Paraguay.

quedó eliminada tras perder ante Venezuela en Paraguay. Perú finalizó el Sudamericano Sub-17 con 0 puntos luego de 12 partidos sin ganar.

luego de sin ganar. Los hinchas señalaron responsabilidades de Agustín Lozano, Jean Ferrari y Manuel Barreto por el fracaso.