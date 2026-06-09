Perú venció 4-0 a Bolivia: pero se quedó por goles sin Mundial Femenino

La Selección Peruana logró un importante triunfo ante Bolivia, pero se quedó por goles sin repechaje al Mundial Femenino.

La Selección Peruana Femenina se quedó cerca de clasificar al repechaje con miras al Mundial 2027. Si bien lograron vencer a la Selección de Bolivia con un contundente 4-0, no fue suficiente para meterse entre las cuatro primeras. Quedándose por goles sin nada en las manos.

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En el Estadio Miguel Grau del Callao se vivió una fiesta de goles ante el cuadro altiplánico. Fue una contundente goleada que ilusionaba, pero que no era suficiente para que el Perú logre meterse al repechaje del Mundial Femenino. Lo peor de todo que se quedaron a puertas ya que por goles no se logró el objetivo.

Perú venció 4-0 a Bolivia (Foto: Selección Peruana).

En líneas general se dieron los resultados que necesitaba Perú para intentar el milagro. Ecuador perdió ante Argentina por 1-0, Paraguay lo propio ante Colombia por 3-4. Mientras que Venezuela empató ante Uruguay. No obstante, el cuadro nacional quedó con un -3 y 11 puntos, los mismos que las ecuatorianas que quedaron con +2 de diferencia.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Tras finalizar la competencia, se conoció los 4 países que todavía sueñan con lograr estar en el próximo Mundial. Colombia y Argentina son los 2 clasificados de forma directa. Mientras tanto, Venezuela y Ecuador tendrán que definir en un repechaje a ver si logran estar en la próxima Copa del Mundo Femenina.

Así quedó la tabla de posiciones:

# Equipos PJ PG PE PP DG PTS 1 Colombia 8 6 2 0 9 20 2 Argentina 8 5 3 0 13 18 3 Venezuela 8 3 3 2 13 12 4 Ecuador 8 3 2 3 2 11 5 Perú 8 3 2 3 -3 11 6 Chile 8 3 1 4 2 10 7 Paraguay 8 3 1 4 6 10 8 Uruguay 8 1 3 4 -4 6 9 Bolivia 8 0 1 7 -38 1

Resultados de la fecha número 9 de la Liga de Naciones Femenina

Estos fueron los resultados que dejó la última fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Resultados:

Perú 4-0 Bolivia

Uruguay 1-1 Venezuela

Ecuador 0-1 Argentina

Paraguay 3-4 Colombia

Descansa: Chile

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