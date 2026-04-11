La polémica está instalada. Tras la victoria de la Selección Peruana Femenina por 2-1, el técnico de la Selección de Uruguay Femenina, Ariel Longo, lanzó duras críticas por jugar en Cusco y apuntó directamente a la altura como un factor determinante.

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“Es un tema sanitario para sacar ventaja”, disparó el entrenador durante la conferencia de prensa, dejando en claro su incomodidad por disputar el partido en una ciudad ubicada a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Sus palabras no tardaron en generar debate en el entorno del fútbol sudamericano.

Pero Ariel Longo fue más allá. Intentó restarle mérito al triunfo peruano recordando un antecedente histórico: “Perú nos dejó afuera del Mundial 82 en Montevideo”, en alusión al partido jugado en el Estadio Centenario, sugiriendo que la Bicolor no necesita recurrir a la altura para competir.

El trasfondo es claro. La altura vuelve a ser un tema sensible en el fútbol sudamericano, especialmente cuando los resultados no acompañan a la visita. Cusco, con sus condiciones geográficas, representa una dificultad real para los equipos visitantes, algo que históricamente ha generado controversia.

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🎙️Ariel Longo, DT de Uruguay Femenino, critió que Perú juegue en Cusco: "Es un tema sanitario para sacar ventaja. Perú nos dejó afuera del Mundial 82 en Montevideo en el Estadio Centenario"#L1Radio



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Perú jugará en la altura de Cusco

Sin embargo, desde la vereda peruana, la lectura es distinta. Jugar en distintas ciudades del país forma parte de la localía, y utilizar esos recursos no está fuera del reglamento. Es, simplemente, competir con las condiciones disponibles.

Así, Ariel Longo enciende una discusión que trasciende este partido. Porque en Sudamérica, la altura no es excusa para unos, pero sí una ventaja que otros nunca terminan de aceptar.

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Perú festejando su triunfo ante Uruguay en Cusco por la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina 2026. (Foto: La Bicolor)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana Femenina?

La Selección Peruana Femenina jugará su próximo partido en la fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina 2026 este martes 14 de abril ante Paraguay en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el sábado 18 choca ante Ecuador en Quito.

¿A qué altura está la ciudad de Cusco?

La ciudad de Cusco está a una altura de 3,399 metros sobre el nivel del mar.

Datos claves

Perú venció 2-1 a la Selección de Uruguay Femenina en la ciudad de Cusco.

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El técnico Ariel Longo criticó jugar a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.