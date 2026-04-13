DT de la Selección Peruana Femenil se defiende por jugar en Cusco: “Si no tuviéramos buenas jugadoras…”

La Selección Peruana Femenina ha generado controversia por la plaza que está usando como local. En este caso, dejaron el llano de la capital, para irse a la altura de Cusco. Una zona que les está dando resultado muy bueno a las jugadoras nacionales, las cuales ya suman un total de dos victorias en la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

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Antonio Spinelli, DT de la Selección Peruana no dudó un solo momento en defenderse después de las declaraciones de Ariel Longo, entrenador de Uruguay. Quien se quejó públicamente por usar la plaza de Cusco, ya que no lo considera para nada justo. “Es un tema sanitario para sacar ventaja”, fue lo que aseguró el estratega.

No obstante, Spinelli se defendió mencionando lo siguiente: “Es un factor más que juega o inside en el juego, pero no es el todo. Si no tuviéramos buenas jugadoras no ganaríamos los partidos“, expuso el DT en conferencia de prensa.

🎙️Tano Spinelli, DT de la Bicolor 🇵🇪👩🏼femenina, responde sobre "sacar ventaja" en la altura de Cusco : "Es un factor más que juega o inside en el juego, pero no es el todo. Si no tuviéramos buenas jugadoras no ganaríamos los partidos". #futbolfemenino #LigadeNaciones #Peru pic.twitter.com/sFsffoM9Rv — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) April 14, 2026

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En este momento la Selección Peruana se encuentra en el lugar 6 de la tabla de posiciones en la Liga de Naciones. Tienen 6 puntos, pero no están nada lejos del cuarto lugar, que otorga el último cupo al Mundial. En este caso, Chile es el que tiene esa posición con un total de 7 unidades.

Perú piensa sacar ventaja de la altura

En Videna han visto con buenos ojos que la Selección Peruana masculina también se cambie de plaza para disputar las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. En este caso, recordemos que las opciones son Cusco, pero también se tiene en mente Juliaca.

La idea sería poder enfrentar a equipos como Brasil o Argentina en estas plazas, para intentar sacar ventaja por la altura. Eso sí, no se sabe si pueda funcionar, debido a que hay muchos jugadores que no suelen jugar tanto en altura, como los que están en otros países. Mientras que los locales están más acostumbrados por disputar la Liga 1.

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