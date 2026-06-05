Dónde ver EN VIVO Argentina vs Perú por la Conmebol Nations League Femenina: canales de TV y streaming online

La Selección Peruana quedó a un solo triunfo de alcanzar la zona de repechaje rumbo al Mundial 2027 y tendrá una gran oportunidad de dar ese paso cuando visite a Argentina por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina.
Cabe señalar que, los dos equipos que finalicen en los primeros lugares de la clasificación obtendrán su boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que quienes ocupen el tercer y cuarto puesto deberán disputar la repesca internacional.
Actualmente, la ‘bicolor’ ocupa el séptimo lugar cuando restan dos jornadas por disputarse, aunque todavía tiene opciones de escalar hasta el tercer o cuarto puesto según los resultados que consiga frente a la ‘albiceleste’ y Bolivia en la recta final del proceso clasificatorio.
¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Perú?
El encuentro entre argentinas y peruanas podrá verse a través de la cadena internacional DirecTV Sports (DSports) para suscriptores. El partido se disputará en las instalaciones del estadio Ciudad de Lanús hoy, viernes 5 de junio, desde las 18:00 horas de nuestro país.
𝗛𝗼𝘆 𝗺𝗮́𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝘀, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 ❤️— La Bicolor (@SeleccionPeru) June 5, 2026
🇦🇷🆚🇵🇪
🏟️ Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
🏆 Fecha 8 CONMEBOL #LNF
📺 DIRECTV #VolvamosACreer pic.twitter.com/6TXewDX2DV
Posibles alineaciones de ambos equipos
- Argentina (3-4-3): Pereyra; Cometti, Roggerone, Stábile; Braun, Pereyra, Preininger, Falfán; Núñez, Gramaglia y Rodríguez.
- Perú (3-4-3): Alfaro; Reyes, Tacilla, Romero; Aguayo, Cagnina, Novoa, Domínguez; Núñez, Campoverde y Otiniano.
¿Cómo va la tabla de posiciones?
Argentina y Colombia comparten el liderato de la tabla con 14 puntos cada una. Más atrás aparecen Venezuela con 11 unidades, Chile con 10, Ecuador con 8, Paraguay y Perú con 7, Uruguay con 5 y Bolivia con apenas 1.
En ese sentido, con solo dos fechas por disputarse, aún quedan seis puntos en juego para definir los cupos al Mundial y al repechaje.
DATOS CLAVES
- El partido Argentina vs Perú se disputará hoy, viernes 5 de junio, en Lanús.
- La transmisión del encuentro estará a cargo de la cadena internacional DirecTV Sports.
- La Selección Peruana femenina busca alcanzar la zona de repechaje al Mundial 2027.