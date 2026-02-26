Es tendencia:
logotipo del encabezado
Recopa Sudamericana

Gratis Flamengo vs. Lanús vía Fútbol Libre | Mira en vivo ESPN y Disney+ por la final de la Recopa Sudamericana

VER Flamengo vs. Lanús EN VIVO y EN DIRECTO vía Fútbol Libre y online por ESPN y Disney+, en la final de la Recopa Sudamericana.

¡YA ESTAMOS CON LA SEÑAL INTERNACIONAL!

Tenemos la señal desde Río de Janeiro y en instantes el Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana.

Publicidad

¡SE TERMINA LA ENTRADA EN CALOR!

En medio de una torrencial lluvia, Lanús y Flamengo ya están acabando con el calentamiento.

Imagen

¡LAS REGLAS DEL JUEGO!

Recordamos a todos que si hay empate en la serie, es decir Flamengo solo saca una diferencia de un gol, primero habrá tiempo extra y tras ello llegarán los penales.

¡SORPRESA ABSOLUTA!

A todos nos sorprendió la ausencia de Lucas Paquetá, que no está como titular en el partido entre Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la Recopa Sudamericana.

Imagen

¡LANÚS ARMA LA FIESTA!

Los hinchas de Lanús ya están posando con sus distintas banderolas en el interior del Maracaná.

Imagen
Publicidad

¡LOS HINCHAS DE LANÚS YA ESTÁN EN EL MARACANÁ!

Los aficionados Granates se hacen sentir en el interior del estadio Maracaná con cánticos.

Tweet placeholder

¡ASÍ VA EL GRANATE!

El once oficial de Lanús también ya lo tenemos: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Marcelino; Carrera, Castillo.

Imagen

¡EL ONCE OFICIAL DE FLAMENGO!

Flamengo publicó su once oficial y vaya que va con todo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Lucas; Erick, Evertton Araujo, De Arrascaeta, Carrascal; Lino y Plata.

Imagen

¡VEAMOS LAS TENDENCIAS!

Mostramos una gráfica de los últimos 5 partidos que tuvieron los equipos y qué resultados consiguieron. ¿Quién se quedará hoy con la Recopa Sudamericana?

¡FALTA UN POCO MÁS DE UNA HORA!

A la espera del pitazo inicial, vamos a repasar los números que tiene Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana.

Publicidad

¡EL VESTUARIO DE LANÚS TAMBIÉN ESTÁ LISTO!

En fotos compartidas en las redes sociales, Lanús también dejó en claro que su camerino está listo para recibirlo y empezar a crear la mística para la final de vuelta por la Recopa Sudamericana.

Imagen

¡ASÍ VA LA FINAL DE LA RECOPA!

En partidos de ida y vuelta, en el primer partido Lanús ganó 1-0 a Flamengo en Argentina y ahora se verán en la definición del título en Río de Janeiro, más precisamente en el Maracaná.

Imagen

¡LA ESPECTACULAR CAMISETA DE FLAMENGO!

Así se ve el registro de la final de vuelta por la Recopa Sudamericana en la camiseta de Flamengo: simplemente increíble.

Imagen

¡MUY BUENAS TARDES AMIOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con todos los detalles de la final de vuelta entre Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana.

Imagen

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Flamengo vs. Lanús EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS vía Fütbol Libre.
© Gemini IA.Flamengo vs. Lanús EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS vía Fütbol Libre.

Sintoniza la transmisión gratis de Fútbol Libre para ver la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo vs. Lanús vía ESPN y Disney+. Sigue el partido de HOY y AHORA desde el Maracaná de Río de Janeiro para conocer al nuevo campeón.

Mira en vivo, online y gratis la final de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Flamengo vs. Lanús vía ESPN y Disney+. Sigue la transmisión oficial del partidazo en Río de Janeiro por la señal de Fútbol Libre por internet y desde tu celular.

Este jueves 26 de febrero, Flamengo recibe a Lanús por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. El partido será desde las 7:30 PM en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y los locales buscarán darle vuelta al 1-0 con el que llega la visita.

André Carrillo jugaría con ex Manchester United: Lingard y Corinthians, en negociaciones avanzadas

ver también

André Carrillo jugaría con ex Manchester United: Lingard y Corinthians, en negociaciones avanzadas

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Juvenal Silva: "Cienciano estuvo entre los 10 mejores clubes del mundo. Conmigo no descendían"
Futbol Peruano

Juvenal Silva: "Cienciano estuvo entre los 10 mejores clubes del mundo. Conmigo no descendían"

Lanús venció a Flamengo por la ida de la Recopa
Futbol Internacional

Lanús venció a Flamengo por la ida de la Recopa

¿Por qué Autuori puede irse de Sporting Cristal tras la clasificación en Libertadores?
Sporting Cristal

¿Por qué Autuori puede irse de Sporting Cristal tras la clasificación en Libertadores?

Movimiento en Cristal: Uribe confirmó al primer jugador que será renovado
Sporting Cristal

Movimiento en Cristal: Uribe confirmó al primer jugador que será renovado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo