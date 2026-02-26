Gratis Flamengo vs. Lanús vía Fútbol Libre | Mira en vivo ESPN y Disney+ por la final de la Recopa Sudamericana

En instantes empezamos con todos los detalles de la final de vuelta entre Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana.

Así se ve el registro de la final de vuelta por la Recopa Sudamericana en la camiseta de Flamengo: simplemente increíble.

En partidos de ida y vuelta, en el primer partido Lanús ganó 1-0 a Flamengo en Argentina y ahora se verán en la definición del título en Río de Janeiro, más precisamente en el Maracaná.

En fotos compartidas en las redes sociales, Lanús también dejó en claro que su camerino está listo para recibirlo y empezar a crear la mística para la final de vuelta por la Recopa Sudamericana.

A la espera del pitazo inicial, vamos a repasar los números que tiene Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana.

18:10hs ¡FALTA UN POCO MÁS DE UNA HORA!

Mostramos una gráfica de los últimos 5 partidos que tuvieron los equipos y qué resultados consiguieron. ¿Quién se quedará hoy con la Recopa Sudamericana?

Flamengo publicó su once oficial y vaya que va con todo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Lucas; Erick, Evertton Araujo, De Arrascaeta, Carrascal; Lino y Plata.

El once oficial de Lanús también ya lo tenemos: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Marcelino; Carrera, Castillo.

Los aficionados Granates se hacen sentir en el interior del estadio Maracaná con cánticos.

18:50hs ¡LOS HINCHAS DE LANÚS YA ESTÁN EN EL MARACANÁ!

Los hinchas de Lanús ya están posando con sus distintas banderolas en el interior del Maracaná.

A todos nos sorprendió la ausencia de Lucas Paquetá, que no está como titular en el partido entre Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la Recopa Sudamericana.

Recordamos a todos que si hay empate en la serie, es decir Flamengo solo saca una diferencia de un gol, primero habrá tiempo extra y tras ello llegarán los penales.

En medio de una torrencial lluvia, Lanús y Flamengo ya están acabando con el calentamiento.

Tenemos la señal desde Río de Janeiro y en instantes el Flamengo vs. Lanús por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana.

