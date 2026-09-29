¿Por qué no juega Gianluca Lapadula en Perú vs. México HOY por el amistoso internacional?

Gianluca Lapadula será uno de los ausentes más relevantes de Perú para enfrentar a México. Conoce los detalles de la situación para entender mejor la decisión de Mano Menezes.

Perú y México tienen todo preparado para enfrentarse esta noche en el marco de la fecha FIFA. El Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey será testigo de un nuevo amistoso internacional para cada una de las selecciones, aunque en esta oportunidad se ha podido conocer que son los nuestros quienes sorprenden con la llamativa ausencia de Gianluca Lapadula en el equipo titular.

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Así es. Con las confirmaciones de las alineaciones iniciales en Perú y México, uno de los jugadores que no estará desde el vamos será Gianluca Lapadula. Si bien el delantero ítalo-peruano estuvo desde el arranque en el encuentro anterior ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando, incluso anotando el único gol de nuestro equipo, ahora la decisión es darle descanso para probar algo más.

Eso sí, Gianluca Lapadula no está lesionado ni nada por el estilo, simplemente se debe una decisión técnica por parte de Mano Menezes. El lugar del goleador será ocupado esta noche ante México por Adrián Ugarriza, quien por cierto es uno de los futbolistas que viene con gran nivel de su club en Israel y que ahora pretende destacar con la camiseta blanquirroja en un nuevo amistoso internacional.

Las alineaciones titulares del amistoso internacional entre Perú vs. México

Perú | Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes; Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.

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México | Alex Padilla; Jeremy Márquez, Víctor Guzmán, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo; Isaías Violante, Orbelín Pineda y Santiago Giménez. DT: Rafael Márquez.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Perú vs. México?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. México?

Perú | América TV, América TV GO, Bitel TV 360 y Movistar TV App

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca Deportes y Azteca 7

Estados Unidos | TUDN USA y Univision

Centroamérica | TUDN y Azteca Deportes

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