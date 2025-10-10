Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

¿Por qué no juega Oliver Sonne en Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico octubre 2025?

Oliver Sonne no estará frente a Chile por el amistoso de octubre.

Por Bruno Castro

Oliver Sonne vs. Chile.
© GettyOliver Sonne vs. Chile.

Se viene un emocionante encuentro de preparación para la Selección Peruana frente a la Selección de Chile. Este duelo presenta una gran cantidad de bajas para ambas escuadras, pues el principal ideal que tienen es ver nuevos jugadores. Por lo tanto, se han tomado decisiones importantes con respecto a algunos elementos que normalmente eran convocados.

Publicidad

En este caso, Manuel Barreto tomó la decisión de convocar a varios jugadores nuevos o con muy poco rodaje en el primer equipo. Esta fue su idea desde el comienzo, por ese motivo es que se ve tanta cara nueva en este plantel que es de los más jóvenes que se ha tenido.

¿Por qué no está Oliver Sonne ante Chile?

Oliver Sonne es uno de los jugadores que tiene un caso en particular, pues no es convocado con una idea. Se tuvo la conversación con el cuerpo técnico y viendo su situación en Inglaterra, pues se tomó la decisión que lo mejor era que se quede por allá. No está siendo considerado en el primer equipo desde hace varias fechas, así que es importante que pueda recuperar el camino.

¿Por qué no juega Oliver Sonne en el Uruguay vs. Perú?

¿Por qué no juega hoy Oliver Sonne en el Chile vs. Perú?

Publicidad

Por eso es que hoy no estará frente a Chile en el duelo amistoso a pesar de la ausencia de Luis Advíncula, quien había mermado sus posibilidades de jugar. Pero al no tener chances en la Premier League, se sabe que con el largo viaje, probablemente no tenga oportunidad para recuperar el lugar y es importante que se mantenga compitiendo con los mejores en la Liga de Inglaterra.

Eso sí, para el mes de noviembre la Selección Peruana jugará frente a Chile y Rusia en este último país. Por lo que se espera que para esta fecha FIFA si pueda estar el danés con ascendencia peruana convocado. Así como también se calcula que varios jugadores con raíces peruanas que juegan en este continente puedan estar ya sea como invitados, así como también convocados para verlos de más de cerca.

Entre los que se podría esperar su convocatoria están varios jugadores de doble nacionalidad. Entre los que se puede destacar a los siguientes: Fabio Gruber, Alexander Robertson, Matteo Pérez, Francesco Andrealli, entre otros.

Publicidad

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por el amistoso internacional?

Por el encuentro amistoso por la fecha FIFA de octubre, la Selección Peruana se enfrenta a Chile este viernes 10 de octubre, el escenario será el estadio Bicentenario de La Florida y las acciones darán inicio desde las 18:00 horas de Perú.

Imagen
El once de miedo con el que Chile quiere arrasar hoy a Perú en Santiago

ver también

El once de miedo con el que Chile quiere arrasar hoy a Perú en Santiago

Kenji Cabrera se complicó y atraviesa un duro momento antes del Perú vs. Chile

ver también

Kenji Cabrera se complicó y atraviesa un duro momento antes del Perú vs. Chile

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Oliver Sonne sufre con la nueva decisión de Burnley en la presente Premier League
Peruanos en el exterior

Oliver Sonne sufre con la nueva decisión de Burnley en la presente Premier League

¿Por qué Sonne y Gallese no fueron convocados por Barreto para el Chile vs. Perú?
Selección Peruana

¿Por qué Sonne y Gallese no fueron convocados por Barreto para el Chile vs. Perú?

¿Sonne deja la Premier? La decisión antes del City vs. Burnley
Premier League

¿Sonne deja la Premier? La decisión antes del City vs. Burnley

¿De qué equipo es hincha José Jerí, nuevo presidente del Perú?
Liga 1

¿De qué equipo es hincha José Jerí, nuevo presidente del Perú?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo