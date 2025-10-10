¿Por qué no juega Oliver Sonne en Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico octubre 2025?

Se viene un emocionante encuentro de preparación para la Selección Peruana frente a la Selección de Chile. Este duelo presenta una gran cantidad de bajas para ambas escuadras, pues el principal ideal que tienen es ver nuevos jugadores. Por lo tanto, se han tomado decisiones importantes con respecto a algunos elementos que normalmente eran convocados.

En este caso, Manuel Barreto tomó la decisión de convocar a varios jugadores nuevos o con muy poco rodaje en el primer equipo. Esta fue su idea desde el comienzo, por ese motivo es que se ve tanta cara nueva en este plantel que es de los más jóvenes que se ha tenido.

¿Por qué no está Oliver Sonne ante Chile?

Oliver Sonne es uno de los jugadores que tiene un caso en particular, pues no es convocado con una idea. Se tuvo la conversación con el cuerpo técnico y viendo su situación en Inglaterra, pues se tomó la decisión que lo mejor era que se quede por allá. No está siendo considerado en el primer equipo desde hace varias fechas, así que es importante que pueda recuperar el camino.

¿Por qué no juega hoy Oliver Sonne en el Chile vs. Perú?

Por eso es que hoy no estará frente a Chile en el duelo amistoso a pesar de la ausencia de Luis Advíncula, quien había mermado sus posibilidades de jugar. Pero al no tener chances en la Premier League, se sabe que con el largo viaje, probablemente no tenga oportunidad para recuperar el lugar y es importante que se mantenga compitiendo con los mejores en la Liga de Inglaterra.

Eso sí, para el mes de noviembre la Selección Peruana jugará frente a Chile y Rusia en este último país. Por lo que se espera que para esta fecha FIFA si pueda estar el danés con ascendencia peruana convocado. Así como también se calcula que varios jugadores con raíces peruanas que juegan en este continente puedan estar ya sea como invitados, así como también convocados para verlos de más de cerca.

Entre los que se podría esperar su convocatoria están varios jugadores de doble nacionalidad. Entre los que se puede destacar a los siguientes: Fabio Gruber, Alexander Robertson, Matteo Pérez, Francesco Andrealli, entre otros.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por el amistoso internacional?

Por el encuentro amistoso por la fecha FIFA de octubre, la Selección Peruana se enfrenta a Chile este viernes 10 de octubre, el escenario será el estadio Bicentenario de La Florida y las acciones darán inicio desde las 18:00 horas de Perú.

