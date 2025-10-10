¿Dónde juegan Chile vs. Perú, clásico del Pacífico de octubre 2025?

En la fecha FIFA de octubre la Selección Peruana solo ha decidido jugar un encuentro amistoso y será frente a la Selección de Chile. El cuadro nacional ha decidido hacer un cambio radical y pensar en una nueva etapa con nuevos nombres. Algo que el cuadro sureño también ha pensado, por lo que se espera un juego que sea importante para ver nuevos jugadores en ambos casos.

Manuel Barreto ha tomado la decisión de presentar un equipo con muchas caras nuevas. Hay varios jugadores que incluso son menores de 23 años, lo que deja en claro que se está viendo el recambio generacional pensando en un futuro a largo plazo. Formar una nueva base con la que trabajar con miras al próximo Mundial del 2030. En donde varios de los históricos realmente no van a llegar por la edad que tienen.

Jugadores de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Entre estos jugadores se puede destacar a Felipe Chávez, futbolista que juega en el equipo de reserva del Bayern Múnich. Uno de los nuevos que varios hinchas quieren ver, pues no han tenido la suerte de presenciar muchos de los partidos del equipo B de Baviera. Por eso están esperanzados en que el germano con ascendencia peruana le pueda dar mucho al conjunto nacional.

¿Dónde se jugará el Chile vs. Perú?

Con respecto a este encuentro amistoso por la fecha FIFA de octubre se desarrollará en el país chileno. En este caso no han decidido jugar como la mayoría de veces en el estadio Nacional de Chile, sino que se han mudado hasta La Florida para tener el Estadio Bicentenario a su disposición.

El Estadio Bicentenario fue inaugurado en el año 1986, pero en el 2008 tuvo una remodelación pensando en la Copa del Mundo Femenino Sub 20. Con respecto a la capacidad que tiene, puede albergar hasta 12 mil hinchas en eventos deportivos, pero si hablamos de conciertos pasamos a los 25 mil espectadores.

Estadio Bicentenario (Foto: Google).

Por lo general es más usado para conciertos que para eventos deportivos por su capacidad. En este caso han pasado importantes artistas como por ejemplo hace poco Katy Perry, Twenty One Pilots, Travis Scott, Jonas Brothers, Prince Royce, The Weeknd, entre otros famosos intérpretes de la música.

¿A qué hora es el Chile vs. Perú?

El encuentro amistoso que va a disputar la Selección Peruana vs. Chile en tierras sureñas se realizará este viernes 10 de octubre, el horario pactado será a las 18:00 horas de Perú. Como se mencionó, este juego se desarrollará en el estadio Bicentenario de La Florida.

La transmisión del partido se podrá seguir en canal nacional desde ATV, mientras tanto en cable se verá desde la señal de Movistar Deportes. Pero podrás seguir todos los acontecimientos del juego desde Bolavip Perú.

