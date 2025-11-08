La inesperada noticia que Burnley le dio a Oliver Sonne tras no ser convocado a la Selección Peruana

Oliver Sonne es visto como una pieza clave para el futuro de la Selección Peruana y uno de los referentes del recambio generacional que se avecina. Sin embargo, quedó fuera de la convocatoria para los amistosos frente a Rusia y Chile. A esto se suma que el jugador recibió una noticia desfavorable por parte del Burnley de cara a su próximo compromiso en la Premier League.

El ‘Vikingo’ pasa por un momento complicado en la temporada, ya que su entrenador, Scott Parker, no lo ha venido tomado en cuenta. Esta situación ha provocado que el lateral acumule varios partidos sin tener participación con el cuadro inglés.

¿Qué fue lo que pasó con Oliver Sonne?

Bajo ese contexto, su panorama no muestra señales de mejora a corto plazo. A través de sus redes sociales, Burnley publicó la lista de convocados para el duelo frente al West Ham, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, y lo más destacado fue, nuevamente, la ausencia de Oliver Sonne entre los seleccionados.

Lista de convocados del Burnley (Burnley FC).

Con esta determinación, resulta evidente que el futbolista peruano no forma parte de los planes de los ‘clarets’ para esta temporada. Su situación empieza a ser motivo de inquietud, pues ya suma ocho compromisos seguidos sin ser considerado.

Recordemos que, Sonne comenzó la temporada con buen desempeño, participando en los primeros partidos e incluso marcando un gol en la EFL Cup. No obstante, con el transcurso de las jornadas fue perdiendo protagonismo hasta quedar sin participación. Todo indica que deberá evaluar una salida a mitad de temporada para recuperar continuidad.

El motivo por el que no fue convocado a la Selección Peruana

Manuel Barreto, técnico interino, volvió a excluir a Oliver Sonne de la lista de convocados de la Selección Peruana por segunda vez de manera consecutiva, una decisión que generó sorpresa entre los aficionados, ya que el lateral es uno de los jugadores más apreciados y muchos lo consideran el futuro dueño de la banda derecha.

Sin embargo, esta decisión no estaría vinculada a su falta de continuidad en el club. Y es que según RPP, Sonne quedó fuera de la lista por un motivo geopolítico: al ser nacido en Dinamarca y contar con ciudadanía danesa, su ingreso a Rusia —donde la ‘Bicolor’ afrontará sus amistosos— presenta complicaciones. Esto se debe a que el gobierno ruso considera a Dinamarca un Estado hostil debido al conflicto bélico que mantiene con Ucrania.

