“Estoy cansado de las excusas”: el reproche de Roberto Palacios a quienes se hacen de rogar en la Selección Peruana

Ahora que la Selección Peruana se alista para el amistoso de hoy frente a Chile en la ciudad de Santiago, hay distintas cuestiones que todavía se critican y cuestionan, sobre todo si hablamos de los jugadores que están convocados. Frente a esta situación es que Roberto Palacios tomó una postura bastante drástica respecto a aquellos protagonistas que no participan de las planificaciones estelares en el equipo de todos.

En una reciente entrevista con ‘GOLPERÚ‘, Roberto Palacios hizo un tremendo énfasis en el futuro escenario positivo de encontrar mayores opciones para el crecimiento de la Selección Peruana. Dicho esto, lo que más llamó la atención fue cuando le mandó una ‘chiquita’ a aquellos jugadores que en el papel se hacen de rogar para ser convocados cuando obviamente debería suceder todo lo contrario al ver que los procesos tendrían que contar con representantes leales.

“Ojalá salgan más jugadores con ambición de jugar por la selección y amor a la camiseta. Sabemos que nunca han jugado juntos, pero en el campo lo que uno debe hacer, ya lo conoce desde sus inicios en el fútbol. Ya estoy cansado de la novela, de las excusas. No tenemos que estar rogándole a nadie para que juegue por la selección. Se debería convocar a quien realmente quiera estar y debería ser al revés”; comentó el popular ‘Chorri’ Palacios respecto a un tema muy polémico.

¿A quiénes se refiere exactamente Roberto Palacios en sus declaraciones?

Para nadie es ninguna novedad que durante el último tiempo que Álex Valera ha sido duramente criticado por ausentarse de la Selección Peruana. Si bien se dijo que existían temas personales que evidentemente nunca se difundieron en el ámbito deportivo nacional, nunca se llegó a aclarar del todo esta situación y habían rumores de algunos malentendidos en la interna de la plantilla que tampoco llegaron a confirmarse ni nada por el estilo.

Fuente: La Bicolor

Otro de los nombres que ahora se alejó de las planificaciones de la Selección Peruana es Kevin Quevedo, quien no viajó junto a la delegación que enfrentará a Chile en Santiago y quedó desafectado por cuestiones personales. A raíz de estos escenarios es que Roberto Palacios emite una opinión muy entendible y a pesar de que no quiso dar nombres exactos de a quiénes se refería, sabemos que se vienen dando algunos cambios llamativos en la interna del equipo.

Fuente: La Bicolor

El 11 titular que alista Manuel Barreto para el Chile vs. Perú

Manuel Barreto tendrá su debut como entrenador de la Selección Peruana cuando se visite a la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida, así que el 11 titular del equipo de todos iría se la siguiente manera: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.

Día, hora y dónde ver el amistoso Chile vs. Perú

Perú enfrentará a Chile el día de hoy viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. La transmisión oficial estará a cargo de las señales locales de ‘Movistar Deportes‘ (canal 3/703HD), ‘América TV‘ (canal 4/704HD) y ‘ATV‘ (canal 9/709HD). Además, tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: La Bicolor

