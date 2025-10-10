Kenji Cabrera viene mostrando un gran nivel en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Por eso fue convocado por el técnico interino Manuel Barreto para el partido amistoso de hoy entre Perú vs. Chile. Pero la última decisión sorprendió a más de uno.

Y quizá el que se llevó la mayor sorpresa fue el propio Kenji Cabrera. Que a esta hora debe estar preguntándose cuál es la razón para que no empiece como titular en el partido amistoso entre Perú vs. Chile.

Sabiendo que el técnico interino Manuel Barreto tiene casi definido su once titular, el extremo Kenji Cabrera no está considerado como uno de los inicialistas. Esta situación podría deberse a que quieren ver a otros o Cabrera todavía no está.

En la posición en la que debería estar Kenji Cabrera su competencia es Maxloren Castro y Joao Grimaldo. Si bien en principio se puede decir que Cabrera está en mejor nivel, la realidad es que la decisión de Manuel Barreto debe ser por alguna cuestión que notó en los entrenamientos.

¿Por qué Kenji Cabrera no será titular hoy en el Perú vs. Chile?

Kenji Cabrera no será titular en el partido de Perú vs. Chile por decisión técnica de Manuel Barreto. Si bien llega como uno de los mejores jugadores peruanos que están en el extranjero en la actualidad, el estratega decidió empezar con Joao Grimaldo y Maxloren Castro.

En este escenario lo más probable es que Kenji Cabrera ingrese en el segundo tiempo del partido amistoso entre Perú vs. Chile. Recostándose sobre la banda izquierda, lo más probable es que ingrese por Maxloren Castro.

Perú anunció su partido amistoso ante Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué canal ver hoy el Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo en Movistar Deportes (Canal 3) y América Televisión (Canal 4). Además, también estará la transmisión online vía la aplicación de Movistar Deportes y América tvGO. De igual modo, también podrás disfrutar gratis el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

¿Cuánto vale Kenji Cabrera?

Kenji Cabrera vale 1,60 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt. Con contrato en el Vancouver Whitecaps hasta diciembre del 2028, el extremo es uno de los jugadores más importantes de la Selección Peruana.

