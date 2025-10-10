El once de miedo con el que Chile quiere arrasar hoy a Perú en Santiago

La Selección Chilena y la Selección Peruana comparten el mismo presente: ambos quedaron fuera del Mundial, apuestan agresivamente por el cambio generacional y tienen técnicos interinos en este momento.

Bajo este marco, Chile será local hoy ante Perú en un partido amistoso que servirá para que ambos muestren a los nuevos rostros de su fútbol. Desprendiéndose los dos de las viejas glorias, ninguno convocó a sus referentes y por eso el partido es de pronóstico reservado.

En medio de esa expectativa, se pudo conocer el once titular que pondría Chile ante Perú para el partido de este viernes 10 de octubre. Enfrentándose en el Estadio Bicentenario de La Florida desde las 6:00 PM, se informó que el delantero Ben Brereton sería titular.

El técnico interino Sebastián Miranda Córdova, que está en reemplazo de Nicolás Córdova (entrenador de la Sub 20 de Chile), vio conveniente colocar de titulares a jugadores trascendentales como Fabián Hormazábal y Guillermo Maripán.

El anuncio de Chile para el partido de hoy ante Perú. (Foto: Selección Chilena)

Las probables alineaciones titulares de Perú vs. Chile

La probable alineación titular de Perú vs. Chile sería con: Diego Enríquez en el arco; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga en la defensa; Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha en la volante y Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos en la delantera.

El probable once titular de Chile ante Perú sería con: Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda en la volante y Alexander Aravena con Ben Brereton Díaz en la delantera.

Joao Grimaldo vs. Ben Bereton en el Perú vs. Chile de hoy. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué canal ver en vivo Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo en Movistar Deportes (Canal 3) y América Televisión (Canal 4). Además, también estará la transmisión online vía la aplicación de Movistar Deportes y América tvGO. De igual modo, también podrás disfrutar gratis el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan hoy Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se jugará desde las 6:00 PM de este viernes 10 de octubre. El cotejo será un amistoso que se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco de la Fecha FIFA de octubre.

