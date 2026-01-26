Christian Cueva envía un nuevo mensaje contra Renato Tapia por exponer problemas de la Selección Peruana

La interna de la Selección Peruana vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de Christian Cueva. El volante nacional aprovechó una entrevista con Teledeportes para responder con dureza a Renato Tapia, profundizando la grieta entre dos referentes históricos.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva carga contra Renato Tapia

Cueva fue tajante al señalar que los comentarios de Tapia sobre los problemas internos del equipo llegaron a destiempo. Según “Aladino”, si existían incomodidades, estas debieron ventilarse en su momento y no meses después de los sucesos.

El actual jugador de Cienciano subrayó que estas revelaciones públicas representan una falta de respeto para el grupo. El mediocampista considera que se menosprecia el esfuerzo de los compañeros que “lucharon” en la cancha a pesar de las adversidades.

Publicidad

Publicidad

Durante la charla, Cueva admitió que las críticas de Tapia fueron dirigidas directamente hacia su persona. “Siento que se incomodó y molestó”, confesó el volante, confirmando que la relación profesional entre ambos atraviesa su peor momento.

Christian Cueva jugando en la Selección Peruana. (Foto: X).

Para el exjugador de Alianza Lima, el silencio de Tapia durante tanto tiempo sugiere que los reclamos estaban premeditados. Esta postura ha generado una ola de comentarios entre los hinchas, quienes ven con preocupación la desunión en el vestuario.

Publicidad

Publicidad

El conflicto queda abierto mientras la Bicolor intenta enfocarse en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. Este cruce de palabras evidencia que las heridas del proceso anterior aún no cierran y que el liderazgo grupal está bajo la lupa.

ver también En Ecuador dieron a conocer el último extranjero que buscaría fichar Universitario

¿Por qué empezó el problema entre Cueva y Tapia?

La tensión aumentó luego de que Tapia no participara en la Copa América 2024 debido a la falta de un seguro médico, una situación que Cueva criticó de manera indirecta. Christian, por su parte, está enfocado en retomar su mejor forma en Juan Pablo II College, equipo donde no ha disputado minutos tras una extensa inactividad por lesión.

¿Qué critica Renato Tapia a la Selección Peruana?

El mediocampista del Al-Wasl F. C., club de la UAE Pro League, ha afirmado que sus comentarios están dirigidos a “mejorar las condiciones” de la Federación Peruana de Fútbol. Existe la posibilidad de que ambos futbolistas coincidan en la próxima citación de La Blanquirroja, en caso de que el estratega, que será anunciado próximamente, decida incluirlos en la nómina.

Publicidad

Publicidad

Ex futbolista de Cienciano: Christian Cueva. (Foto: X).

DATOS CLAVES