Ignacio Buse tras ser presentado oficialmente en conferencia de la Laver Cup: “Feliz con estas leyendas”

Ignacio Buse conversó con los medios internacionales a un día del inicio de la Laver Cup y enfatizó en la felicidad que lo alberga gracias a la enorme experiencia que vive.

Ignacio Buse sigue haciendo historia y ahora es parte de la famosa Laver Cup a disputarse entre el 25 y 27 de septiembre en el pabellón The O2 de Londres, Inglaterra. Si bien parte como uno de los tenistas en reserva dentro del Team Mundial, el día de hoy fue parte de la conferencia de prensa de presentación del campeonato y reveló sus emotivas sensaciones de lo que se le viene.

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Fuente: Laver Cup.

Además del crecimiento que viene teniendo durante el último tiempo y que ha sido capaz de dar la talla en torneos de élite, como por ejemplo en ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem siendo campeón en ambos, ahora tiene la oportunidad de compartir con otros grandes tenistas. La cereza del pastel es que la capitanía del Team Mundial es del histórico Andre Agassi. Un gran lujo.

“Estoy muy feliz de estar aquí, rodeado de estas leyendas. Estoy listo para aprender. Esta semana creo que voy a aprender mucho de esta gente. Estoy aquí con Francisco (Cerúndolo). Somos muy buenos amigos también, así que estamos listos para traer la emoción y energía. También vamos a hacer mucho ruido”; declaró Ignacio Buse en conferencia de prensa de la Laver Cup.

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Los elogios de Andre Agassi al Team Mundial de Ignacio Buse

Andre Agassi, histórico tenista estadounidense y exnúmero 1 del ranking ATP, es el capitán del Team Mundial en la Laver Cup y en conferencia de prensa no tuvo mejor idea que mostrarse muy emocionado ante tamaña oportunidad. Siendo claro en la calidad de sus dirigidos, no dudó en evidenciar su alegría y es consciente de la categoría del equipo, entre ellos el peruano Ignacio Buse.

“Estar sentado a un lado con todos estos ‘Ferraris’, sin tener que mantener mis emociones bajo control y ver cómo aún así rinden. Reconozco que esto me importa mucho y ellos me importan mucho. Así que estar de vuelta aquí con algunos rostros conocidos, conocer a otros y enfrentarme a una situación donde tal vez alguien podría decir que en el papel se ve de una manera, yo digo que en la vida real se ve diferente”; comentó Andre Agassi.

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Ready to compete. Ready to perform.



Team World Captain Andre Agassi on why Laver Cup provides the stage for players to bring their best tennis.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/NDmPpSaYDD — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2026

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