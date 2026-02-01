Desde Ecuador confirman al primer refuerzo de la Selección Peruana para la Era Mano Menezes

Mientras Alianza Lima consiguió una importante victoria en el debut de la Liga 1 frente a Sport Huancayo y ahora se alista para competir en la Copa Libertadores, una de sus jugadores más importantes suena como un gran refuerzo para la Selección Peruana ahora que Mano Menezes fue oficializado como el nuevo entrenador. Desde Ecuador confirmaron dicha novedad y ya genera tendencia.

¿De quién estamos hablando? Nos referimos específicamente a Jairo Vélez, fichaje de Alianza Lima en esta temporada 2026 y que se viene ganando un lugar importante en el equipo titular. Sabiendo que nació en Ecuador y que obtuvo la nacionalización peruana hace algún tiempo, recientemente se confirmó que desde FIFA notificaron el documento oficial para que juegue por Perú.

Fuente: Alianza Lima.

“El volante Jairo Vélez, nacido en El Carmen (Manabí), ha recibido la notificación de la FIFA de cambio de federación y podrá representar a la Selección Peruana. El futbolista ha completado cinco años de residencia en el vecino del sur y cumpliendo los requisitos para ser tomado en cuenta”; informó el medio deportivo ecuatoriano ‘MrOFF‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @MrOFFSIDER

La nueva etapa de la Selección Peruana con el mando de Mano Menezes

Ahora que Mano Menezes es el nuevo entrenador de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030, claramente existe un nuevo aire de renovación en la interna de la Federación Peruana de Fútbol. La idea, en la previa, es que el equipo pueda encontrar mayores opciones en las próximas convocatorias y por ello es que nuevos rostros podrían sumarse a la plantilla.

Este tranquilamente podría ser el caso de un Jairo Vélez que durante el inicio de la temporada 2026 viene haciendo las cosas bastante bien con camiseta de Alianza Lima. Es más, maneja una polifuncionalidad importante ya que puede cumplir como volante interno y extremo por cualquiera de los lados. Con 30 años, sin duda alguna el ecuatoriano nacionalizado peruano podría servir en la ‘Bicolor’.

Fuente: Agencia Andina.

La promesa de Mano Menezes en su presentación como DT de la Selección Peruana

En conferencia de prensa para ser anunciado como entrenador de la Selección Peruana, la palabra de Mano Menezes abarcó distintas posturas y escenarios de cómo será este nueva etapa en su carrera. Además, lanzó una especie de promesa para todos los hinchas y evidenció un total compromiso para realizar una muy buena labor en el país.

“Muchos entrenadores pasaron por aquí y hay historia. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes por los resultados. Ahora estamos aquí para que Perú vuelva a ser protagonista y asumir la responsabilidad de reconstrucción, también desde el fútbol en menores. Eso me encanta mucho. Prometo trabajo para conseguir el éxito”; aseguró Mano Menezes.

