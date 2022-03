Con el apoyo de toda su hinchada, la Selección Peruana se enfrenta ante Paraguay HOY a las 6:30 PM (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima. De este encuentro depende que los dirigidos por el estratega argentino Ricardo Gareca puedan clasificar al repechaje de cara al Mundial de Qatar 2022, donde enfrentarán a un representante del continente asiático.

Ambas selecciones llegan de distintas formas pues Perú cayó derrotado por 1-0 frente a Uruguay en Montevideo, donde se suscitó una jugada polémica que dio la vuelta al mundo. Por otro lado, la Paraguay, quienes no cuentan con chances de clasificar al Mundial, ganaron por 3-1 a Ecuador que ya tiene un boleto asegurado para la siguiente Copa del Mundo.

Por parte de los dirigidos por Ricardo Gareca, los jugadores saldrán con todas sus armas posibles para hacerse de los tres puntos en calidad de locales, aunque una de las piezas importantes de la Selección Peruana será una gran baja en este cotejo. André Carrillo sufrió un esguince en la rodilla izquierda frente a Uruguay, lo que hizo que el delantero deje el terreno de juego en la segunda mitad del compromiso y por lo tanto se perderá el partido frente a la Paraguay.

Paraguay también cuenta con bajas para enfrentar a Perú, pues cinco jugadores quedaron fuera de cara al encuentro por diferentes situaciones: suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, una expulsión y también un futbolista lesionado. Los seleccionados paraguayos que no podrán estar contra la ‘Blanquirroja’ son: Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Gustavo Gómez, Blas Riveros y Robert Morales. Esto obliga al técnico argentino Guillermo Barros Schelotto a utilizar a otras piezas del banquillo y hasta a realizar una convocatoria de emergencia.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay por las Eliminatorias Conmebol?

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

Qué canales transmiten el partido entre Perú vs Paraguay HOY

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Futbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones